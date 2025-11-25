अपनी ही बेटी पर रखता था बुरी नजर, हैवान बनकर कर दिया 13 साल की लड़की का कत्ल; जालंधर से आरोपी गिरफ्तार
जालंधर में एक 13 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोपी हरमिंदर सिंह रिंपी अपनी बेटी पर बुरी नजर रखता था। उसकी पत्नी ने उसे हिंसक स्वभाव के कारण अपनी बेटी को ननिहाल भेज दिया था और खुद भी उससे दूरी बनाए रखी थी। पुलिस ने रिंपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। पारस एस्टेट में 13 वर्षीय मासूम लड़की की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित हरमिंदर सिंह रिंपी, जिसने दुष्कर्म के प्रयास में असफल रहने पर मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी थी, के बारे में सामने आया है कि वह अपनी ही बेटी पर गलत नजर रखता था।
बताया जा रहा है कि आरोपित हरमिंदर सिंह रिंपी की बड़ी बेटी पिछले तीन वर्षों से अपने ननके घर लुधियाना में रह रही है। उसकी मां ने उसे वहां भेज दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बेटी अपने पिता के साथ रहे।
उसने यह निर्णय रिंपी की हिंसक आदतों और बच्चों के प्रति उसके व्यवहार को देखते हुए लिया था। आरोपित की पत्नी भी लंबे समय से उससे दूरी बनाए हुए थी। वह कभी-कभार अपनी छोटी बेटी को लेकर उसके पास आती थी और थोड़ी देर रुकने के बाद लौट जाती थी।
इलाके के लोगों का कहना है कि रिंपी के स्वभाव को देखते हुए परिवार ने उससे दूर रहना ही सही समझा। कई लोगों ने टिप्पणी की कि जो अपनी बेटी का सगा नहीं हुआ, वह किसी और की बच्ची की सुरक्षा कैसे करेगा। घटना के बाद सोमवार को लोगों ने पीड़ित परिवार से संवेदना जताई।
वारदात के बाद लोगों की मारपीट में घायल हुआ रिंपी अस्पताल में भर्ती था। डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी, ताकि वारदात और उसके पीछे की मंशा की पड़ताल की जा सके।
सोमवार को पूर्व सांसद सुशील रिंकू भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए आश्वस्त किया कि वह इस मामले में सबसे सख्त कार्रवाई कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे।
