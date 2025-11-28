Language
    जालंधर में ससुर के नाम पर ठेके लेने वाले जेई को बचा रहे निगम अफसर, सवालों के घेरे में कई अधिकारी; तुरंत जांच के निर्देश

    By Jagjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:46 PM (IST)

    जालंधर में जूनियर इंजीनियरों द्वारा रिश्तेदारों के नाम पर ठेके लेने के मामले में लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी है। निगम कमिश्नर को जांच कर तुरंत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। पहले भी पत्र लिखने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई गई है। आउटसोर्स जेई के ससुर की कंपनी को ठेके देने का मामला सामने आने पर भी निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाउस में विजिलेंस जांच की मांग उठी थी।

    रिश्तेदारों को ठेके: जालंधर निगम में जांच के आदेश, अफसर सवालों के घेरे में

    जागरण संवाददाता, जालंधर। लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने जालंधर में जूनियर इंजीनियर और एसडीओ स्तर के कर्मचारियों के करबी गरीबी रिश्तेदारों के नाम पर विकास कार्य के ठेके लेने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि को पत्र लिखकर कहा है कि इस संबंध में जांच करके तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए।

    पत्र में नगर निगम की कार्यप्रणाली और इसी संबंध में 4 नवंबर को लिखे गए पत्र पर कोई एक्शन लेने पर नाराजगी भी जताई है। पत्र में लिखा है कि 4 नवंबर को भी पत्र लिखकर इस संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब तुरंत जांच करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए।

    यह पत्र आए भी करीब एक सप्ताह हो गया है लेकिन अभी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। इस पत्र से यह भी संकेत मिल रहा है कि नगर निगम इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में आउटसोर्स पर रख जूनियर इंजीनियर गीतांश के ससुर के नाम पर बनी कंपनी ग्लोबल कंस्ट्रक्शन को ठेके देने का मामला सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।

    यह भी हैरानी जनक है कि जूनियर इंजीनियर गीतांश के खिलाफ अधिकारियों के पास सभी सबूत मौजूद हैं और गीतांश के घर के पते पर उनके ससुर के नाम की फर्म को ठेके मिलने का खुलासा भी हो चुका है। मेयर वनीत धीर ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे लेकिन अधिकारियों ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया।

    हाउस में उठी थी विजिलैंस जांच की मांग

    नगर निगम हाउस की मीटिंग में भी जेई के रिश्तेदार के टेंडर लेने का मामला उठा था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाउस की मीटिंग में मेयर वनीत धीर ने यह घोषणा की थी कि ग्लोबल कंस्ट्रक्शन फर्म के सभी ठेके रद कर दिए जाएं।

    हाउस की मीटिंग में भी फाइनेंस एंड कांटेक्ट कमेटी की मीटिंग में भी सभी ठेके रद्द कर दिए गए थे। इसके बावजूद अभी तक जूनियर इंजीनियर गीतांश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाउस की मीटिंग में विपक्ष कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने गीतांश के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई की मांग की थी लेकिन अभी तक इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ।

    मंत्री के वेस्ट हलका में काम कर रहा जेई

    आउटसोर्स पर रखे जेई गीतांश के ससुर की फर्म ग्लोबल कंस्ट्रक्शन का फोकस वेस्ट विधानसभा हलका पर ही रहा। इस फर्म ने सिर्फ वेस्ट हलका के ही टेंडर भरे। यह हलका कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत का है। मंत्री के हलके में ही जेई तैनात है और मंत्री के हलका में गड़बड़ी करने वाले जेई के खिलाफ भी कार्रवाई ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है।

    जेई अपने करीबी रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाता रहा। वहीं सिर्फ एक जेई ही नहीं कई और जेई एवं एसडीओ भी शक के दायरे में हैं। इन सभी नजर रखने की बात की जा रही है लेकिन अभी तक किसी पर भी एक्शन नहीं हुआ।

    आउटसोर्स पर रखे जेई से एंट्री दर्ज करने का अधिकार वापस लिया

    नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निगम में विकास कार्यों से संबंधित रिकार्ड दर्ज करने का अधिकार आउटसाेर्स जूनियर इंजीनियरों से वापस ले लिया है। अब सिर्फ पक्के जूनियर इंजीनियर की यह रिकार्ड दर्ज कर पाएंगे। यह रिकॉर्ड बुक एमबी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेयर वनीत धीर ने आउटसोर्स जूनियर इंजीनियर को एमबी बुक ना देने का निर्देश दिया था। इसके बाद ही कमिश्नर ने यहआदेश जारी किए हैं।