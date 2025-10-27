जालंधर में मस्जिद में जूतों सहित घुसे युवक, मुस्लिम समुदाय में रोष, इलाके में प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा
जालंधर के खांबड़ा इलाके की एक मस्जिद में दो युवकों के जूतों समेत घुसने से तनाव फैल गया। युवकों ने मस्जिद में मूर्तियों के बारे में पूछा और बहस की। मुस्लिम समुदाय ने बेअदबी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के खांबड़ा इलाके में स्थित मस्जिद कुबा में उस वक्त तनाव फैल गया जब दो युवक जूतों समेत मस्जिद में घुस गए। मस्जिद में मौजूद लोगों ने युवकों पर बेअदबी का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
मस्जिद के इमाम गुलफाम ने बताया कि दोपहर करीब पौने दो बजे दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और मस्जिद में जूतों सहित दाखिल हो गए। उन्होंने मस्जिद में आते ही पूछा कि यहां मूर्तियां क्यों नहीं हैं। इस पर इमाम ने बताया कि यह मस्जिद है, मंदिर नहीं। इसके बाद दोनों युवकों ने बहस शुरू कर दी।
'इमाम के बुलाने पर देने लगे गालियां'
जब इमाम ने अन्य लोगों को बुलाने की कोशिश की, तो दोनों गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। इमाम ने बताया कि दोनों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच थी।
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी कैंट बवनदीप और एसएचओ सदर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
लोगों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के बाहर एकत्रित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मायनोरिटी कमीशन के पूर्व मेंबर नासिर ने कहा कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समुदाय स्तर पर भाइचारे की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
उधर, पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का तनाव न बढ़े।
