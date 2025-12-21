जालंधर में बदमाशों ने पार्षद के ढाबे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का किया प्रयास, बड़ा हादसा टला
जालंधर में अज्ञात बदमाशों ने पार्षद के ढाबे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के गढ़ा चौक स्थित पार्षद पति कृपाल पाली के ढाबे पर शुक्रवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नशे में चूर दो युवकों ने पेट्रोल से भरे लिफाफे फेंककर आग लगाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गए।
गनीमत यह रही कि समय रहते आग नहीं लगी, जिससे ढाबे का सामान और वहां मौजूद लोग बाल-बाल बच गए। ढाबे पर मौजूद पार्षद पतिकृपाल पाली के भतीजे लक्की ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह ढाबे पर बैठा था। इसी दौरान एक्टिवा पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और एक लाटरी स्टाल के बारे में पूछताछ करने लगे।
लड़की से की बदतमीजी और गाली-गलौज
जब उन्हें इस बारे में जानकारी न होने की बात कही गई तो युवक ढाबे पर मौजूद लड़की से बदतमिजी और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने हाथापाई की और वहां से भाग गए। कुछ समय बाद दोनों युवक दोबारा लौटे और लिफाफों में पेट्रोल भरकर ढाबे की ओर फेंकते हुए आग लगाने का प्रयास किया।
घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना सात की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपितों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।
