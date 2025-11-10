Language
    यूक्रेन में फंसे जालंधर के युवक की वतन वापसी की गुहार, वीडियो में सुनाई आपबीती

    By Ankit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:50 AM (IST)

    जालंधर के हरमिंदर सिंह रूस-यूक्रेन सीमा पर फंसे हैं और भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। उन्हें एक एजेंट ने नौकरी का झूठा वादा किया था और अब उन्हें रूसी सेना में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हरमिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। रूस-यूक्रेन सीमा पर फंसे जालंधर के एसडी कॉलेज रोड स्थित मोहल्ला गोबिंदगढ़ निवासी हरमिंदर सिंह ने भारत सरकार से अपनी निकासी की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सीमावर्ती इलाके में उनकी जान को खतरा है और उन्हें निकाला जाना चाहिए। वह पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 25 युवकों के समूह के साथ हैं।

    इनमें से पांच अभी लापता हैं। हरमिंदर सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह अपनी आपबीती सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पांच महीने पहले एक एजेंट के जरिए टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे। उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और पीआर में नौकरी मिलेगी।

    वहां पहुंचने पर यह जानकारी झूठी निकली। करीब दो महीने तक इधर-उधर भटकने के बाद उन्हें बताया गया कि रूसी सेना एक प्रशिक्षण केंद्र बना रही है और उनसे वहां काम करने के लिए एक साल का अनुबंध करने को कहा गया। बाद में, उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह आत्मरक्षा के लिए है।

    करीब 20 दिनों के प्रशिक्षण के बाद, उनके समूह को अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज दिया गया, जहां भारी गोलीबारी हो रही थी। विरोध करने पर, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जहाँ उन्हें सुबह, दोपहर और शाम को प्रताड़ित किया जाता था और खाना नहीं दिया जाता था। उन्हें रोज़ाना सिर्फ़ दो रोटी के टुकड़े दिए जाते थे। जिस जगह उन्हें रखा गया था, उसके ऊपर रोज़ाना कई बार ड्रोन उड़ते थे, जिससे उनकी जान को ख़तरा था।

    उन्होंने भारतीय दूतावास और रूसी दूतावास से भी संपर्क किया है, लेकिन उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। उनके समूह में पाँच युवक गायक भी हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। उनके सभी पासपोर्ट और दस्तावेज़ भी ज़ब्त कर लिए गए हैं।

    हरिमंदर सिंह के दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त के माता-पिता का देहांत हो चुका है। उसका एक छोटा भाई और एक शादीशुदा बहन है। इसलिए, वह पैसे कमाने के लिए रूस गया था। हरमिंदर सिंह ने भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से उन्हें छुड़ाकर भारत वापस लाने की अपील की है। ख़तरे के डर से, हरमिंदर सिंह उस एजेंट का नाम नहीं बता रहे हैं जिसने उन्हें विदेश भेजा था।