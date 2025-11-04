जालंधर के फिल्लौर में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने किया सुसाइ़ड

जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना फिल्लौर के अंतर्गत आने वाले गांव लसाड़ा के रहने वाले अजय कुमार नामक युवक ने पारिवारिक कलह और पत्नी से झगड़े के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के स्वजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी नेहा के लगातार झगड़े और ससुराल पक्ष के रवैये से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। स्वजनों ने बताया कि अजय कुमार की शादी नेहा निवासी मोहल्ला ताजपुरा, राहो से हुई थी।

दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। नेहा अक्सर मायके चली जाती थी और अजय जब उसे लेने जाता, तो ससुराल वाले उसे अपमानित कर भगा देते थे। अजय के माता-पिता ने बताया कि उनकी बहू अक्सर झगड़ा करती थी और बेटे पर झूठे आरोप लगाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था।