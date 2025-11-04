जालंधर के फिल्लौर में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने किया सुसाइ़ड
जालंधर के फिल्लौर में अजय कुमार नामक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पत्नी नेहा और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, नेहा अक्सर झगड़ा करती थी और अजय पर झूठे आरोप लगाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने नेहा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना फिल्लौर के अंतर्गत आने वाले गांव लसाड़ा के रहने वाले अजय कुमार नामक युवक ने पारिवारिक कलह और पत्नी से झगड़े के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक के स्वजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी नेहा के लगातार झगड़े और ससुराल पक्ष के रवैये से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। स्वजनों ने बताया कि अजय कुमार की शादी नेहा निवासी मोहल्ला ताजपुरा, राहो से हुई थी।
दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। नेहा अक्सर मायके चली जाती थी और अजय जब उसे लेने जाता, तो ससुराल वाले उसे अपमानित कर भगा देते थे। अजय के माता-पिता ने बताया कि उनकी बहू अक्सर झगड़ा करती थी और बेटे पर झूठे आरोप लगाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था।
शनिवार रात अजय ने घर में पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मां ने जब सुबह चाय देने के लिए दरवाजा खोला, तो बेटे को फंदे से लटका पाया।सूचना मिलते ही लसाड़ा चौकी इंचार्ज राजिंदर कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल फिल्लौर में पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने पत्नी नेहा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
