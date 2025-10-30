Video: जालंधर में ज्वैलरी शॉप में फिल्मी स्टाइल में लूट, कर्मचारी से ये बात बोलकर भागे बदमाश

जागरण संवाददाता, जालंधर। भार्गव कैंप थाने के अधीन आते इलाके में विजय ज्वैलर की दुकान पर लूट की घटना सामने आई है। जहां गन प्वाइंट पर विजय सुनियारे की दुकान से 3 लुटेरे लाखों रुपए की नगदी और गहने लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी और थाना भार्गव कैंप की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 लुटेरे पिस्तौल और हथियार लेकर दुकान में घुस जाते है। जिसके बाद दुकान मालिक का बेटा घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है। इस दौरान दुकान मालिक के बेटे ने शोर भी मचाया। जिसके बाद एक लुटेरे ने तेजधार हथियार से दुकान के काउंटर का शीशा तोड़ दिया। वहीं अन्य दोनों साथी दुकान से गहने चुराने लग गए।

काउंटर का शीशा तोड़ने के बाद वहां से गहने निकालने के बाद लुटेरे पिस्तौल दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। लुटेरे दुकान मालिक को तिजौरी से नगदी निकालने के लिए कहने लगे। जिसके बाद तिजौरी से नगदी लेने के बाद लुटेरे अन्य सोने के गहने चुराने लग गए। लगातार 2 मिनट तक लुटेरे दुकान से गहने और नगदी लूटते रहे। घटना को अंजाम देने के बाद जब लुटेरे फरार हुए तो दुकान मालिक के बेटे ने बाहर निकलकर फिर से शोर मचाना शुरू किया। लेकिन लुटेरे घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे।

गहने और नगदी लेकर फरार पीड़ित ने बताया कि लुटेरे 2 लाख से अधिक नगदी और गहने लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर इलाका निवासियों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। लोगों में रोष है कि दिन दहाड़े भरे बाजार में 5 व्यक्ति पिस्तौल के बल पर नगदी और गहने लेकर फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों द्वारा दुकान के शीशे भी तोड़े गए।

सुनियारा भाईचारे का आरोप है कि इलाके के हालात यह हो गए है कि कोई भी दुकानदार इस समय सेफ नहीं है। आरोप है कि लुटेरों द्वारा रेकी करके घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं अन्य सुनियारे ने कहा कि 5 व्यक्ति दुकान पर आए थे। इस दौरान 3 लुटेरे दुकान में घुस गए। जहां वह पिस्तौल के बल पर दुकान में घुसे और जान से मारने की धमकी दी।

इस दौरान 3 लुटेरों के हाथों में पिस्तौल पकड़ी हुई थी। जिसके बाद वह लाखों की नगदी और गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित के साथ लुटेरों की हाथापाई भी हुई, लेकिन लुटेरे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।