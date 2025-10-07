जालंधर में सुलझा 'जय श्री राम' नारे पर हुआ विवाद, महेंद्र भगत की मध्यस्थता से हिंदू-मुस्लिम एकता कायम

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में एक व्यक्ति द्वारा जय श्री राम का जय घोष लगाने पर मुस्लिम भाईचारे के साथ हुए विवाद को सुलझा लिया गया है। माडल टाउन स्थित मेयर निवास पर मुस्लिम भाईचारे तथा जय श्री राम का जयघोष लगाने वाले योगेश मैनी के बीच कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत, मेयर वनीत धीर, आम आदमी पार्टी हल्का सेंट्रल के इंचार्ज नितिन कोहली तथा जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों ने समझौते पर सहमति दे दी है।