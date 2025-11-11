जालंधर तक आया दिल्ली ब्लास्ट का खौफ, 18 नाकों पर घेराबंदी; हाई अलर्ट पर शहर

जागरण संवाददाता, जालंधर। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद जिले में हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए शहर में 18 चौराहों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। सोमवार देर रात से ही पुलिस टीमों ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था।

मंगलवार को पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के निर्देशों पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा, एडीसीपी आकर्षी जैन व एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने चौराहों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान में जालंधर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और एआरपी (एंटी रायट पुलिस) की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। पुलिस टीमों ने जालंधर सिटी और कैंट रेलवे स्टेशन के हर हिस्से प्लेटफार्म, प्रवेश और निकास द्वार, प्रतीक्षा कक्ष और दुकानों की जांच की।

यात्रियों के सामान और वाहनों की जांच आधुनिक उपकरणों जैसे हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर की मदद से की गई। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस ने पायस एप का उपयोग कर उनके आपराधिक रिकार्ड की जांच भी की। कुल मिलाकर 250 से अधिक पुलिस कर्मियों को इस अभियान में तैनात किया गया है।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने मंगलवार को सभी आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में सभी थानों के प्रभारी अपने-अपने इलाकों में विशेष गश्त करें और नाकों पर हर वाहनों की बारीकी से जांच सुनिश्चित करें। वहीं रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ज्वाइंट सीपी संदीप शर्मा ने बताया कि जालंधर कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया है।

इस दौरान डाग स्क्वाड और बम रोधी दस्ता भी मौजूद रहे। एसीपी नार्थ संजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुकानदारों से अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तु या लावारिस बैग मिलने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें।



रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच की गई। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता की जांच की गई, जबकि साइकिल और वाहन पार्किंग क्षेत्रों का भी विशेष निरीक्षण हुआ।

बस स्टैंड पर भी बाहर से आने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। पुलिस ने विशेष रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाई है। बीएमसी चौक, पठानकोट चौक, बस स्टैंड चौक, और रेरू चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस टीमों ने रातभर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैदल गश्त भी तेज कर दी गई है।



जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान शक के आधार पर दो युवकों को रोका और उनकी तलाशी ली। पुलिस ने उनके पास से छह सिम कार्ड बरामद किए। मौके पर जीआरपी को बुला कर दोनों को उनके हवाले कर दिया।