जालंधर में शोरूम से सामान चोरी कर भाग रहे कर्मचारी को गार्ड ने पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना नंबर पांच के अंतर्गत आने वाले बबरीक चौक के पास स्थित आर एस क्राकरी हाउस शोरूम में गार्ड ने दो कर्मचारियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। शोरूम मालिक ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपितों ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद स्टोर मालिक ने उन्हें थाना पांच की पुलिस के हवाले कर दिया।

आर एस क्राकरी हाउस शोरूम मालिक बब्बू ने बताया कि आरोपित विक्की पिछले सात-आठ सालों से उनके शोरूम में काम कर रहा था, जिसके सभी को उस पर विश्वास था और उसे गोदाम और शोरूम की जिम्मेदारी दी हुई थी। उसी बात का फायदा उठाते हुए विक्की पिछले पांच सालों में दुकान व गोदाम से लाखों रुपये सामान चोरी कर ले गया।

उसने कहा कि धनतेरस के दिन शोरूम ग्राहकों से भरा हुआ था। सारा स्टाफ ग्राहकों के साथ व्यस्त थे। उसी दौरान आरोपित विक्की गोदाम में गया और एक महंगा एयर फ्रायर बाक्स उठाकर ले जाने लगा तो गार्ड ने उसे पकड़ लिया, जिसके उन्हें चोरी के बारे में पता चला।