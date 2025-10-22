जालंधर में शोरूम से सामान चोरी कर भाग रहे कर्मचारी को गार्ड ने पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
जालंधर में आर एस क्राकरी हाउस के गार्ड ने दो कर्मचारियों को चोरी करते हुए पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि विक्की नामक कर्मचारी पिछले कई सालों से दुकान से लाखों का सामान चुरा रहा था। धनतेरस के दिन एयर फ्रायर ले जाते समय गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। विक्की और उसका साथी सागर चुराए हुए सामान को सस्ते दामों पर बेचते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना नंबर पांच के अंतर्गत आने वाले बबरीक चौक के पास स्थित आर एस क्राकरी हाउस शोरूम में गार्ड ने दो कर्मचारियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। शोरूम मालिक ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपितों ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद स्टोर मालिक ने उन्हें थाना पांच की पुलिस के हवाले कर दिया।
आर एस क्राकरी हाउस शोरूम मालिक बब्बू ने बताया कि आरोपित विक्की पिछले सात-आठ सालों से उनके शोरूम में काम कर रहा था, जिसके सभी को उस पर विश्वास था और उसे गोदाम और शोरूम की जिम्मेदारी दी हुई थी। उसी बात का फायदा उठाते हुए विक्की पिछले पांच सालों में दुकान व गोदाम से लाखों रुपये सामान चोरी कर ले गया।
उसने कहा कि धनतेरस के दिन शोरूम ग्राहकों से भरा हुआ था। सारा स्टाफ ग्राहकों के साथ व्यस्त थे। उसी दौरान आरोपित विक्की गोदाम में गया और एक महंगा एयर फ्रायर बाक्स उठाकर ले जाने लगा तो गार्ड ने उसे पकड़ लिया, जिसके उन्हें चोरी के बारे में पता चला।
उन्होंने कहा कि विक्की माना कि वह शोरूम से लगभग 10 से 12 रुपये का सामान अपनी एक्टिवा पर रख कर ले जाता था और घर के आस-पास छुपा देता था और बाद में शोरूम बंद होने के बाद विक्की और साथी सागर के साथ महंगे सामान को अपने जान-पहचान वाले दुकानदारों को सस्ते दामों पर बेच देते थे, वहीं थाना पांच की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और उन्होंने कहा कि वह बनती कार्रवाई जरूर करेंगे।
