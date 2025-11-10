जालंधर नगर निगम की नई योजना, दुबई की तर्ज पर डिजाइन की जाएगी फूड स्ट्रीट

जागरण संवाददाता, जालंधर। नगर निगम की एंट्री पर बेसमेंट पार्किंग की छत पर बन रही आधुनिक फूड स्ट्रीट का डिजाइन दुबई मार्केट जैसा होगा। निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें छोटे-मोटे बदलाव संभव हैं। डिजाइन और सौंदर्यीकरण का काम भी होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेयर विनीत धीर ने बताया कि मौजूदा निर्माण काफी साधारण है। फूड स्ट्रीट से खुशनुमा माहौल बने और लोगों को अच्छा महसूस हो। डिजाइन और लाइटिंग की प्लानिंग चल रही है। 1.19 करोड़ रुपये की इस परियोजना का शिलान्यास मेयर विनीत धीर और जालंधर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के आप प्रभारी नितिन कोहली ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में कंपनी बाग चौक पार्किंग की छत पर किया था।

तब से निर्माण कार्य चल रहा है। मेयर ने खुद मौके का निरीक्षण किया और मौजूदा ढांचे से संतुष्ट नहीं हैं। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से धन मुहैया कराया जाएगा। मेयर विनीत धीर ने कहा कि कंपनी बाग एक बार फिर शहर का लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बनेगा। कंपनी बाग में म्यूजिकल फाउंटेन का जीर्णोद्धार किया जाएगा और बच्चों के लिए गेम जोन भी बनाया जाएगा। नगर निगम कंपनी बाग के रखरखाव के लिए सालाना लगभग 40 लाख रुपये का ठेका देता है। महापौर विनीत धीर ने बताया कि इस फ़ूड स्ट्रीट मार्केट में शहर के सभी प्रमुख खाद्य विशेषज्ञों के काउंटर होंगे, जिससे लोगों को शहर के शीर्ष रेस्टोरेंट, फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर का अनुभव एक ही स्थान पर मिल सकेगा।

यहाँ स्ट्रीट फ़ूड मार्केट भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ लगभग 36 दुकानें बनाने की योजना है। आदर्श नगर चौपाटी और अर्बन एस्टेट-सुभाना चौपाटी को छोड़कर शहर में कोई प्रमुख फ़ूड स्ट्रीट नहीं है। ये दोनों मार्केट स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, जबकि कंपनी बाग मार्केट का विकास निगम की योजना के तहत किया जा रहा है, और निगम यहाँ पानी, सीवरेज, सफाई और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करेगा।

नगर निगम परिसर में पार्किंग की समस्या बढ़ेगी स्ट्रीट फ़ूड मार्केट के निर्माण से नगर निगम परिसर में पार्किंग की समस्या बढ़ सकती है। वर्तमान में, कंपनी बाग तक पहुँचने के लिए निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार से होकर जाना पड़ता है। कंपनी बाग का गेट अंदर है। नगर निगम परिसर में वाहन पार्क किए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट फ़ूड मार्केट खुलने पर निगम मुख्य सड़क से भी प्रवेश की अनुमति दे सकता है।

दोपहर में जब लोग मार्केट में आने लगेंगे, तो नगर निगम परिसर में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बेसमेंट में पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क देना होगा, और मुख्य सड़क पर पार्किंग संभव नहीं है क्योंकि यह टो-अवे ज़ोन है, जहाँ ट्रैफ़िक पुलिस वाहनों को ज़ब्त कर लेती है।