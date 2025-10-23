जालंधर में पटाखों ने मचाई तबाही, 35 से अधिक जगहों पर लगी आग

संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर में मंगलवार रात पटाखों के कारण 35 से अधिक स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से तैनात दमकल गाड़ियों के कारण कई स्थानों पर आग विकराल रूप नहीं ले सकी। बस्ती दानिशमंदा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

तेज हवाओं के चलते आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं और फैक्ट्री के भीतर से लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। स्थानीय निवासियों ने पहले अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग बेकाबू होती दिखी, तो तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

दमकल विभाग ने बताया कि रात को घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आग पटाखों की चिंगारी से लगी हो सकती है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने फैक्ट्री के दस्तावेजों और एनओसी की जांच शुरू कर दी है और उच्च अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया में हैं।