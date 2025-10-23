Language
    जालंधर में पटाखों ने मचाई तबाही, 35 से अधिक जगहों पर लगी आग

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:54 AM (IST)

    जालंधर में दीवाली की रात पटाखों के कारण 35 से अधिक स्थानों पर आग लग गई। बस्ती दानिशमंदा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी बताई जा रही है। प्रशासन ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया।

    Hero Image

    पटाखों के कारण रात को 35 से ज्यादा जगहों पर लगी आग। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर में मंगलवार रात पटाखों के कारण 35 से अधिक स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से तैनात दमकल गाड़ियों के कारण कई स्थानों पर आग विकराल रूप नहीं ले सकी। बस्ती दानिशमंदा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

    तेज हवाओं के चलते आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं और फैक्ट्री के भीतर से लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। स्थानीय निवासियों ने पहले अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग बेकाबू होती दिखी, तो तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

    दमकल विभाग ने बताया कि रात को घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आग पटाखों की चिंगारी से लगी हो सकती है। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री के अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने फैक्ट्री के दस्तावेजों और एनओसी की जांच शुरू कर दी है और उच्च अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया में हैं।

    इसके अतिरिक्त, शहर के किशनपुरा, बलदेव नगर और अमकीर नगर में भी आग लगने की घटनाएं सामने आईं। प्रशासन ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन कहीं भी नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही नजदीकी टीम को घटनास्थल पर रवाना किया गया।