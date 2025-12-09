जालंधर में मंदिर में जल रही ज्योत से घर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक

संवाद सहयोगी, जालंधर। स्वर्ण पार्क के पास सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे मंदिर में चल रही जोत के कारण घर में आग लग। चंद मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आग के दौरान इलाका वासियों ने घरों में बाल्टियां से पानी भर आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग थमी नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों ने सूचना दमकल विभाग की टीम को दी और घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम में दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया।इलाके के रहने वाले जोगिन्दर सिंह ने बताया कि घर में मां और उसकी बेटी मौजूद थी कि उसी दौरान मंदिर में जल रही ज्योत के कारण आग लग गई।

तेज हवाओं ने आग को फैलाया चंद मिनटों में आग ने भयानक रूप ले लिया और आग का धुंआ निकलते देख आस पास के लोगों ने घरों से बाल्टियों में पानी भर कर आग पर काबू पाने की कोशिश की।

लेकिन तेज हवाओं के चार कारण आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे देख इलाका निवासियों ने दमकल विभाग की टीम को सूचित किया, वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी नरेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि घर में आग लगी है।