जालंधर में मंदिर में जल रही ज्योत से घर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक
जालंधर के स्वर्ण पार्क के पास एक घर में मंदिर की ज्योति से आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और पूरे घर को चपेट में ले लिया। इलाका वासियों ने बाल्टियों से आग ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। स्वर्ण पार्क के पास सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे मंदिर में चल रही जोत के कारण घर में आग लग। चंद मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। आग के दौरान इलाका वासियों ने घरों में बाल्टियां से पानी भर आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग थमी नहीं।
लोगों ने सूचना दमकल विभाग की टीम को दी और घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम में दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया।इलाके के रहने वाले जोगिन्दर सिंह ने बताया कि घर में मां और उसकी बेटी मौजूद थी कि उसी दौरान मंदिर में जल रही ज्योत के कारण आग लग गई।
तेज हवाओं ने आग को फैलाया
चंद मिनटों में आग ने भयानक रूप ले लिया और आग का धुंआ निकलते देख आस पास के लोगों ने घरों से बाल्टियों में पानी भर कर आग पर काबू पाने की कोशिश की।
लेकिन तेज हवाओं के चार कारण आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे देख इलाका निवासियों ने दमकल विभाग की टीम को सूचित किया, वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी नरेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि घर में आग लगी है।
वह मौके पर पहुंचकर टीम सहित आग पर काबू पाने में जुट गए। उन्होंने दो गाड़ियों की मदद से आग पर क़ाबू पाया लेकिन आग पर काबू पाएं जाने तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था।
थाना दो के प्रभारी जसविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी घर में सिलेंडर फटने से आग लगी लगी है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे हैं और आग लगने के कारणों का पता किया तो प्राथमिक जांच में पता चला कि आग मंदिर में जल रही जोत के कारण लगी है।
