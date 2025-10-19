त्योहारी सीजन में ट्रेनों में उमड़ी भीड़: रेलवे ने चलाई 10 विशेष ट्रेनें, स्टेशन पर टेंट की भी सुविधा
त्योहारी सीजन में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 10 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर टेंट लगाए गए हैं, जहां वे आराम कर सकते हैं। रेलवे ने पेयजल और चिकित्सा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
जागरण संवाददाता, जालंधर। दिवाली के बाद छठ पूजा का पर्व आने वाला है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है और सीटें भी नहीं मिल रहीं। रेलवे विभाग ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दस स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों का संचालन किया है।
जनरल डिब्बों में भी भीड़ देखी जा सकती है। जनरल काउंटर के अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि यात्रियों को ट्रेनों के सही समय और संचालन का समय पता लग सके।
रेलवे की ओर से देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस (14631), श्री माता वैष्णो देवी कटरा-त्रिनुलवेली एक्सप्रेस (16788), श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्या कुमारी एक्सप्रेस (16318), हिसार-अमृतसर एक्सप्रेस (14655), और छत्रपति शिवाजी महाराज (टी)-अमृतसर एक्सप्रेस (11057), मुंबई अमृतसर (05050), अमृतसर-छपरा (04608), अमृतसर-कटिहार ( 05735), अमृतसर-कटिहार (05733), अमृतसर-बढ़नी (05006) ट्रेनों का संचालन किया जा रहा।
रेलवे विभाग ने लगाया टेंट
यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ न जाए, रेलवे प्रशासन की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण करने और उन्हें धूप व गर्मी से बचाने के उद्देश्य से टैंट लगाकर बैठने का इंतजाम कर दिया है, ताकि यात्री वहां सामान रखकर लेट सकें और आराम कर सकें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।