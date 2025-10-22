Jalandhar Crime: श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेकने गया था पूरा परिवार, इधर घर में लाखों के गहने और नकदी चोरी

संवाद सहयोगी, जालंधर। घास मंडी में दीपावली के दिन चोर घर के ताले के तोड़ सोने के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। चोरी के समय घर में कोई नहीं था। घर मालिक परिवार सहित माथा टेकने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब गया हुआ था। उसे चोरी का पता घर लौटने पर चला। थाना भार्गव कैंप की पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को दी शिकायत में घास मंडी के रहने वाले तेजा बाबा ने बताया कि वह सोमवार रात माथा टेकने के लिए अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब गए थे। वह मंगलवार तड़के करीब साढ़े चार बजे लौटे तो देखा कि दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। वह कमरे अंदर गए तो अलमारी खुली हुई थी और कपड़े बिखरे हुए थे।