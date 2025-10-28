Language
    जालंधर में नकली पुलिस कर्मी बनकर छापामारी कर जुए के अड्डे से लूटे लाखों रुपये, अब मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:18 PM (IST)

    जालंधर के मॉडल हाउस में दीवाली की रात, नकली पुलिस टीम ने जुए के अड्डे पर छापा मारा। उन्होंने जुआरियों को पकड़कर तीन लाख रुपये और मोबाइल फोन लूट लिए। थाना भार्गव कैंप पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में नकली टीम कैद हुई है, और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका असली पुलिस विभाग से कोई संबंध है। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है।

    जालंधर: जुए के अड्डे पर नकली पुलिस का छापा, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

    जागरण संवाददाता, जालंधर। दीवाली की रात मॉडल हाउस में नकली पुलिस टीम ने एक घर में चल रहे जुए के अड्डे पर फर्जी छापेमारी की थी। इसकी जांच अब सीआईए और क्राइम ब्रांच के हवाले की गई है। छापेमारी के दौरान आरोपितों ने खुद को पुलिस बताकर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया।

    उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाया और रास्ते में तीन लाख रुपये नकद और उनके मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप की पुलिस जांच में जुट गई।

    थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने बताया कि दीवाली की रात पुलिस कंट्रोल रूम को मॉडल हाउस में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। बाद में पता चला इस दौरान एक व्यक्ति वर्दी में पिस्तौल लेकर और आधा दर्जन लोग सादे कपड़ों में वहां पहुंचे और खुद को पुलिस बताकर छापा मारा।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि मौके के सीसीटीवी फुटेज में यह नकली टीम जुआरियों को पकड़कर ले जाती दिख रही है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इन लोगों का असली पुलिस विभाग से कोई संबंध है या नहीं। मामले को सुलझाने के लिए जांच की जा रही है और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं।