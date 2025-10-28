जालंधर में नकली पुलिस कर्मी बनकर छापामारी कर जुए के अड्डे से लूटे लाखों रुपये, अब मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

जागरण संवाददाता, जालंधर। दीवाली की रात मॉडल हाउस में नकली पुलिस टीम ने एक घर में चल रहे जुए के अड्डे पर फर्जी छापेमारी की थी। इसकी जांच अब सीआईए और क्राइम ब्रांच के हवाले की गई है। छापेमारी के दौरान आरोपितों ने खुद को पुलिस बताकर जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ लिया।

उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाया और रास्ते में तीन लाख रुपये नकद और उनके मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप की पुलिस जांच में जुट गई। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने बताया कि दीवाली की रात पुलिस कंट्रोल रूम को मॉडल हाउस में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। बाद में पता चला इस दौरान एक व्यक्ति वर्दी में पिस्तौल लेकर और आधा दर्जन लोग सादे कपड़ों में वहां पहुंचे और खुद को पुलिस बताकर छापा मारा।