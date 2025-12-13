जालंधर में पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के चचेरे भाई की तेजधार हथियारों से हत्या, ये वजह बनी मौत का कारण

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दिए, जब जालंधर वेस्ट के बस्ती दानिशमंदा इलाके में पूर्व विधायक के चचेरे भाई की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विकास (17) है, जो बस्ती दानिशमंदा का ही निवासी था। कम उम्र के युवक की हत्या ने पूरे इलाके को सदमे और भय के माहौल में डाल दिया है। घटना गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विकास का उसी गली में रहने वाले कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। यह विवाद देखने में मामूली लगा, लेकिन स्थिति देखते ही देखते बिगड़ती चली गई। बढ़ती कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवकों ने अचानक तेजधार हथियार निकाल लिए और विकास पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ हालत में उसे तुरंत जोशी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य और लोग अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। उनकी चीख-पुकार से अस्पताल का माहौल गमगीन और तनावपूर्ण बन गया। पूर्व विधायक शीतल अंगुराल भी अस्पताल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। वारदात के तुरंत बाद इलाके में तनाव फैल गया।

हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग लोगों ने हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया। सूचना मिलते ही थाना-5 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

पूर्व विधायक शीतल अंगुराल का कहना था कि उनके पूरे इलाके में नशा बिकता है। नशे के विवाद की वजह से ही उनके भतीजे की जान गई है। जिन लोगों ने हत्या की है, उनको नशा करने से और नशा बेचने से उनका भतीजा रोकता था।

उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने हत्या की है, वह सब नशे के आदि हैं और नशा बेचते हैं। तीन लोग हत्या में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पूरे वेस्ट में नशे का बोलबाला है। वह पुलिस से मांग करते हैं कि इलाके में नशा रोका जाए ताकि मासूमों की जान ना जा सके।

फुटबॉल सीने का कारोबार करता था परिवार मृतक विकास और उसका पूरा परिवार फुटबाल सीने का काम करता था। विकास ने हाल ही में दसवीं पास की थी। उसके बाद अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि इलाके में नशा बिकता था, जिसका विकास विरोध करता था। इसी विरोध के चलते विकास का पहले भी कई बार इलाके में नशा करने वाले और नशा बेचने वालों के साथ विवाद हुआ था। शुक्रवार देर शाम भी इसी के चलते नशा बेचने वालों के साथ विकास का विवाद हुआ। विवाद के चलते उसे पर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई।

अपराध की राजधानी बना जालंधर वेस्ट-अशोक सरीन हिक्की देर शाम बस्ती दानिशमंदा मे पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के ताया के पोते सोलह साल के विकास कि निर्मम हत्या की घटना पर जालंधर भाजपा महामंत्री ने दुख प्रकट करते हुए।इस घटना के लिए पंजाब सरकार को दोषी बताया क्यूंकि नौजवानों को नशा आसानी से जालंधर वेस्ट विधानसभा में मिल रहा है।