    जालंधर में पुलिस और सोनू खत्री गैंग के गुर्गे के बीच मुठभेड़, टांग पर लगी गोली

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    जालंधर के गोराया में पुलिस और सोनू खत्री गैंग के सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म एक्ट और नशा तस्करी शामिल हैं। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

    Hero Image

    जालंधर में पुलिस और सोनू खत्री गैंग के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर घायल। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना गोराया की पुलिस और सोनू खत्री गैंग के गुर्गे के बीच सोमवार सुबह करीब 9.30 बजे मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोपी लंबे समय से दो मामलों में वांछित चल रहा था। गोपी के खिलाफ आर्म एक्ट, नशा तस्करी और लड़ाई-झगड़े के पांच मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित के पास से 32 बोर पिस्टल, दो रौंद और एक कार बरामद की हैं। पुलिस आरोपित को इलाज के अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगी।

    एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना थी कि दो मामलों में वांछित चल रहा सोनू खत्री गैंग के गुर्गे गांव कटाना से कमालपुर की तरफ अपनी आल्टो कार में किसी वारदात करने की फिराक में जा रहा है, जिसके बाद उनकी टीम के इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क ले अलग अलग टीमें बनाई।

    एएसआई सुखविंदर पाल चौकी इंचार्ज धुलेटा, एएसआई जंग बहादुर चौकी इंचार्ज दोसांझ कला टीम के साथ लेकर इलाके में नाकेबंदी की हुई थी। पुलिस टीम ने आल्टो कार नंबर PB-13-BU-5896 में सवार गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को गांव कमालपुर नाकेबंदी के दौरान रुकने का इशारा किया तो उसने अपनी कार को भगाने की कोशिश की।

    भागते समय कार गति ज्यादा होने के कारण वह अनियंत्रित होकर खेत में चली गई। वह गाड़ी से निकल कर भागने लगा और पुलिस पार्टी ने उसे रुकने का इशारा किया तो भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। दो गोली पुलिस की गाड़ी पर लगे।

    पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक गोली गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की बाई टांग में गोली लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और जिसके कब्जे से दो जिंदा कारतूस, दो खोल और 32 बोर कारतूस बरामद किए। पुलिस को जांच में पता चला कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पर पहले से ही अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जुर्माने के तहत पांच मामले दर्ज हैं।