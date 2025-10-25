जालंधर के गाज़ी गुल्ला में बिजली खंभे में लगी आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट ने जलाए मीटर; दमकल ने संभाला मोर्चा
जालंधर के गाज़ी गुल्ला में शनिवार शाम को बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण कई घरों के मीटर जल गए और बिजली गुल हो गई।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के गाज़ी गुल्ला में शनिवार शाम को बिजली के खंभे में आग लग गई। इलाका निवासियों ने मिट्टी डाल कर और अग्निशमन यंत्र आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन एक घंटे तक लगातार आग लगी रही।
लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया जिसके बाद दमकल विभाल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बिजली के खंभे में आग लगने के कारण कई घरों के मीटर जल गए। आग बुझाए जाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवा कर तारों की मरम्मत करना शुरू कर दिया।
