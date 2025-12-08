जालंधर: कार की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

संवाद सहयोगी, जालंधर। सोमवार दोपहर जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर गांव कुराला के निकट एक दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान निर्मल सिंह निवासी गांव सोहियां, थाना टांडा के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्मल सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नेशनल हाईवे पर रेलवे लाइन के किनारे बने गड्ढों पर चढ़ने लगे, तभी जालंधर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। यह कार संदीप कुमार, पुत्र दलवीर राम, निवासी फिल्लौर चला रहा था। हादसा इतना भयंकर था कि निर्मल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।