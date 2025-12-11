जालंधर में ED की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स रैकट का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने ट्रैमाडोल और अल्प्राजोलम सहित साइकोट्रॉपिक टैबलेट की अवैध बिक्री से फंड बनाने के मामले में अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने यह गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है। आरोपी को एसएएस नगर में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद आरोपी को छह दिन की हिरासत में भेज दिया गया है।

3.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी! आरोपी अभिषेक कुमार अपनी फर्म श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के जरिए थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदते था। मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत स्टॉक अवैध रूप से बेचते थे। कथित तौर पर वह इन अवैध लेन-देन को छिपाने के लिए कानूनी बिलों में बिक्री को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया करता था। जानकारी के मुताबिक, इस तरह आरोपी ने करीब 3.75 करोड़ रुपये जमा किए थे।