    जालंधर में ED की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स रैकट का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रैमाडोल और अल्प्राजोलम सहित साइकोट्रॉपिक टैबलेट की अवैध बिक्री से फंड बनाने के मामले में अभिषेक कुमार को गिरफ्त ...और पढ़ें

    Hero Image

    जालंधर में ED की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स रैकट का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार (File Photo)

    डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने ट्रैमाडोल और अल्प्राजोलम सहित साइकोट्रॉपिक टैबलेट की अवैध बिक्री से फंड बनाने के मामले में अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने यह गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है। आरोपी को एसएएस नगर में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद आरोपी को छह दिन की हिरासत में भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी!

    आरोपी अभिषेक कुमार अपनी फर्म श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के जरिए थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदते था। मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत स्टॉक अवैध रूप से बेचते थे। कथित तौर पर वह इन अवैध लेन-देन को छिपाने के लिए कानूनी बिलों में बिक्री को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया करता था। जानकारी के मुताबिक, इस तरह आरोपी ने करीब 3.75 करोड़ रुपये जमा किए थे।

    NDPS एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

    यह जांच पंजाब पुलिस द्वारा NDPS एक्ट, 1985 के तहत साइकोट्रॉपिक टैबलेट की बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय तस्करी के संबंध में दर्ज एफआईआर के बाद शुरू की गई थी। इसके बाद 16 संबंधित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले।
    ED की जांच में पता चला कि थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, CB हेल्थकेयर, स्माइलैक्स फार्माकेम ड्रग इंडस्ट्रीज, एस्टर फार्मा, सोल हेल्थ केयर (1) प्राइवेट लिमिटेड जैसी फार्मास्युटिकल कंपनियों से साइकोट्रॉपिक टैबलेट खरीद रहे थे।