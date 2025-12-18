Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में विजिबिलिटी 50मी हुई, घने कोहरे के बीच टकराए 5 वाहन, जानी नुकसान नहीं

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    जालंधर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। दृश्यता 50 मीटर होने के चलते हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचन ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुंध के कारण हुए हादसे में टकराए वाहन।

    जागरण संवाददाता, जालंधर । घने कोहरे के कारण जालंधर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मी होने के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार यह हादसा जालंधर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर काला बकरा गांव के पास हुआ। मंगलवार सुबह इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक आगे चल रहा था, तभी पीछे से आ रहा एक टिपर उससे टकरा गया। इस टक्कर के बाद पीछे चल रहे अन्य वाहन भी एक-दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते कई वाहन हादसे का शिकार हो गए।

    8

    एक-एक कर टकराए वाहन

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कोहरा इतना घना था कि ड्राइवरों को सामने खड़े वाहन का अंदाजा भी नहीं हो सका। अचानक हुई टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा बल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

    टीम ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, जो कि राहत की बात है। हालांकि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है।

    10

    सड़क सुरक्षा बल ने वाहन किए किनारे

    सड़क सुरक्षा बल ने वाहनों को सड़क के किनारे करवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा खोल दिया, जिससे यातायात सुचारू हो सका। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण पंजाब के कई जिलों में वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा करनी जरूरी हो तो वाहनों की रफ्तार कम रखें, फॉग लाइट का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।