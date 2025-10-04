आदमपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में तीन हत्याओं के दो वांछित आरोपी गिरफ्तार; हथियार और बाइक बरामद

आदमपुर पुलिस ने मुठभेड़ में तीन हत्याओं के वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्तौल और बाइक बरामद हुई। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या लूट और नशा तस्करी जैसे मामले शामिल हैं। पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी से इलाके में सक्रिय नेटवर्क को तोड़ा गया है।

संवाद सहयोगी, आदमपुर। जालंधर देहात आदमपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के तीन मामलों में दो फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक 32 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपित हत्या, ड्रग तस्करी और लूट जैसे अपराधों में वांछित थे।

एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस के पास गुप्त सूचना थी के हत्या लूट जैसे मामलों में वांछित दो आरोपित इलाके में घूम रहे हैं। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे एएसआई दया चंद की अगुवाई में पुलिस टीम गश्त पर थी, जब उन्हें नेहर सुआ–हरिपुर चौमो रोड पर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध युवक दिखाई दिया।

पुलिस के रोकने पर एक आरोपित ने भागने की कोशिश की लेकिन मोटरसाइकिल फिसल गई। इसके बाद आरोपित मनजीत सिंह उर्फ घोड़ी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एएसआई दया चंद ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो मनजीत सिंह के दाहिने हाथ में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गगन कुमार उर्फ गग्गी निवासी बोलिना, पतारा और मनजीत सिंह उर्फ घोड़ी निवासी गांव पतारा के रूप में हुई है। दोनों आरोपित मार्च 2025 में जालंधर कैंट में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे थे।

उन्होंने हरकरनजीत सिंह उर्फ गगी निवासी हरिपुर पर तेजधार हथियारों से हमला किया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वही दोनों आदमपुर में सैलून के अंदर एक युवक की हत्या करने के मामले में भी वांछित थे। इस संबंध में उनके खिलाफ मामला दर्ज था।

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गगन कुमार पर लूट, हत्या की साजिश, नशा तस्करी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें 2021, 2023 और 2025 के मामले प्रमुख हैं।

मनजीत सिंह उर्फ घोड़ी पर भी एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें 2018, 2019, 2020 और 2025 के केस शामिल हैं। घायल आरोपित को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के पास से 32 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।