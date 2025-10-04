डीएसपी को सम्मानित कर गया लुटेरा डीसी, फोटो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप, अब छापामारी कर रही खाकी

जालंधर के काजी मंडी में जुए के अड्डे पर लूट के मुख्य आरोपी दविंदर उर्फ डीसी का आप नेता और डीएसपी के साथ मंच साझा करने का मामला सामने आया है। पुलिस का दावा है कि वह दविंदर की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जुआ खिलाने वाले अनूप के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। लूटकांड के आरोपितों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। काजी मंडी के पास दौलतपुरी में जुए का अड्डा लूटने वाले मुख्य आरोपित दविंदर उर्फ डीसी ने गत वीरवार को आप नेता पवन टीनू और डीएसपी कुलवंत सिंह के साथ मंच साझा किया। दविंदर उर्फ डीसी ने डीएसपी को सम्मानित भी किया। अब पुलिस दावा कर रही है कि वह दविंदर की तलाश में छापामारी कर रही है। इस घटना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लूट का मुख्य आरोपित डीसी दशहरे वाले दिन आदमपुर में आयोजित कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता पवन कुमार टीनू और पुलिस अधिकारियों के साथ मंच पर नजर आया। उसने न केवल तस्वीरें खिंचवाईं, बल्कि मीडिया को दशहरा पर्व के महत्व पर बयान भी दिया।

इस दौरान डीएसपी कुलवंत सिंह भी उसके साथ खड़े दिखाई दिए। डीएसपी ने बाद में सफाई दी कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि डीसी वांटेड है, अन्यथा उसी समय उसे गिरफ्तार करवा देते। थाना रामामंडी प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपित के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन आरोपित नहीं मिला। पुलिस की टीमें उसके घर और बाकी ठिकानों पर नजर रखे हुए है। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

लुधियाना के जुआरी भी वारदात में थे शामिल पुलिस जांच में सामने आया कि दौलतपुरी में चल रहे इस जुए में लुधियाना और जालंधर के जुआरियों की संलिप्तता थी। लुधियाना के कुछ तस्करों की दोस्ती काजी मंडी के तस्करों से है। इसी वजह से यहां लाखों रुपये का दांव लगाया गया था। जिस मकान की छत पर यह जुआ चल रहा था, उसका शटर नीचे से खुला हुआ था। इसी कारण बदमाशों को भनक लगी और उन्होंने जुआ लूट लिया।

जुआ खिलाने वाले पर भी केस इस मामले में पुलिस ने भीमनगर निवासी अनूप के खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जो वहां जुआ खिलवा रहा था। उसका पिता कामदेव घटना के बाद से फरार है। यह पहला मामला नहीं है, जिसमें डीसी का नाम सामने आया हो। करीब सात साल पहले रैनक बाजार की एसी मार्केट में भी जुआ लूटकांड हुआ था, जिसमें डीसी घायल हुआ था और फायरिंग की फुटेज भी वायरल हुई थी।

जुआ लूटकांड के आरोपितों ने लगाई अग्रिम जमानत याचिका दौलतपुरी में जुआ लूटने वाले आरोपितों ने जज राजीव कुमार बेरी की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। आरोपित चिंटू ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिसकी शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं विशाल, शोभित और मनी महेंद्रू की याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।