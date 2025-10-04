जालंधर में सीवरेज रिसाव ने रोका हाईवे मरम्मत कार्य, ट्रांसपोर्ट नगर-पठानकोट चौक में गड्ढों से यातायात प्रभावित

Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:17 PM (IST)
जालंधर में हाईवे पर सीवरेज के पानी के रिसाव के कारण एनएचएआइ का मरम्मत कार्य बाधित हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर पठानकोट चौक जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर गड्ढे हैं जिससे यातायात प्रभावित है। एनएचएआइ के अनुसार सीवरेज लाइनों की मरम्मत के बाद ही काम शुरू होगा जिसमें एक महीने का समय लग सकता है। इस समस्या को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने कई बैठकें की हैं।
जागरण संवाददाता, जालंधर। हाईवे पर सीवरेज के पानी का रिसाव नेशनल हाईवे अथारिटी (एनएचएआइ) के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस रिसाव के कारण सड़कों की मरम्मत का कार्य भी ठप हो गया है। ट्रांसपोर्ट नगर, पठानकोट चौक, फोकल प्वाइंट और चौगिट्ठी के सर्विस रोड पर गड्ढों की स्थिति जालंधर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
वहीं बाहर से आने वाले वाहन चालकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, एनएचएआइ ने हाईवे की मरम्मत का वर्क आर्डर जारी किया था, लेकिन फ्लाई ओवर की मरम्मत के बावजूद सर्विस रोड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब एक महीने तक लोगों को इन गड्ढों से गुजरना पड़ेगा।
एनएचएआइ के प्रोजेक्ट अधिकारी जगदीश कानूगो ने बताया कि सीवरेज लाइनों की मरम्मत के बाद ही सर्विस रोड को ठीक किया जाएगा। वर्षा के दौरान सर्विस लेन में जलभराव रहता है, जिससे गड्ढे बन जाते हैं और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने एनएचएआइ अधिकारियों के साथ चार बार बैठक की है। कानूगो ने कहा कि गड्ढों की समस्या को दूर करने के लिए एक महीने बाद मरम्मत का कार्य शुरू होगा।
