जालंधर ESI अस्पताल में मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, DC ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, जालंधर। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कर्मचारी राज्य बीमा (इएसआइ) अस्पताल जालंधर को निर्देश दिए है कि इएसआइ योजना के तहत रजिस्टर्ड लाभार्थियों को प्रथम श्रेणी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देना सुनिश्चित किया जाए। अगर मानवीय संसाधनों की कमी है तो ये मुद्दा राज्य सरकार के समक्ष उठाना चाहिए।

प्रबंधन के साथ समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकांश कर्मचारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इएसआइ अस्पताल और डिस्पेंसरियों पर निर्भर है।

उन्होंने इएसआइ अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ.वंदना सागर को निर्देश दिए कि उनके संस्थान में सभी आवश्यक मेडिकल सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

डा.अग्रवाल ने इएसआइ प्रबंधन को कहा कि यदि मानव संसाधनों की कमी है, तो इस मुद्दे को तुरंत पंजाब सरकार के समक्ष उठाया जाए, ताकि निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने इएसआइ अस्पताल के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद व्यक्ति को एंबुलेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल अस्पताल और जिला रैड क्रास सोसाइटी के साथ तालमेल बनाया जाए।