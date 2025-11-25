जालंधर में घर के ताले तोड़ चोरी, शिकायत के 15 दिन बाद केस दर्ज; पुलिस तलाश में जुटी

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना पांच के अंतर्गत आते चंडीगढ़ मोहल्ले में चोर घर के ताले तोड़ सोने के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। वारदात के समय परिवार घर में नहीं था और उन्हें चोरी का पता घर लौटने के दौरान चला।

चंडीगढ़ मोहल्ले के रहने वाले गौरव ने पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के 15 दिनों के पास आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है लेकिन आरोपित फरार चल रहे है।



पुलिस को दी शिकायत में चंडीगढ़ मोहल्ले के रहने वाले गौरव ने बताया कि वह 10 नवंबर को किसी काम के सिलसिले में परिवार के साथ घर से बाहर गया हुआ था और घर में ताले लगे हुए थे।

वह शाम को वापस घर लौटा तो घर के ताले टूटे हुए थे और कमरों के अंदर सामान बिखरा हुआ था। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो अलमारी से सामान निकला हुआ था। चोर अलमारी से सोने के गहने, 16 हजार रुपये नकदी सहित सामान चोरी कर ले जा चुके थे।