जालंधर में घर के ताले तोड़ चोरी, शिकायत के 15 दिन बाद केस दर्ज; पुलिस तलाश में जुटी
जालंधर के चंडीगढ़ मोहल्ले में एक घर में चोरी हो गई। चोर ताला तोड़कर सोने के गहने और 16 हजार रुपये नकद चुरा ले गए। परिवार के बाहर जाने के बाद घटना हुई, और लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं।
संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना पांच के अंतर्गत आते चंडीगढ़ मोहल्ले में चोर घर के ताले तोड़ सोने के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। वारदात के समय परिवार घर में नहीं था और उन्हें चोरी का पता घर लौटने के दौरान चला।
चंडीगढ़ मोहल्ले के रहने वाले गौरव ने पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के 15 दिनों के पास आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है लेकिन आरोपित फरार चल रहे है।
पुलिस को दी शिकायत में चंडीगढ़ मोहल्ले के रहने वाले गौरव ने बताया कि वह 10 नवंबर को किसी काम के सिलसिले में परिवार के साथ घर से बाहर गया हुआ था और घर में ताले लगे हुए थे।
वह शाम को वापस घर लौटा तो घर के ताले टूटे हुए थे और कमरों के अंदर सामान बिखरा हुआ था। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा तो अलमारी से सामान निकला हुआ था। चोर अलमारी से सोने के गहने, 16 हजार रुपये नकदी सहित सामान चोरी कर ले जा चुके थे।
उसने चोरी के बाद घर के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और घटना के बारे में पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना पांच के जांच अधिकारी एएसआई प्रेम पाल जांच में जुट गए। उन्होंने परिवार के बयानों के 15 दिनों बाद चोरों के खिलाफ केस दर्ज लिया है लेकिन आरोपित फरार चल रहे है।
