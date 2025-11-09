Punjab Pollution: जालंधर में प्रदूषण का कहर, विदेशी सिख मेहमान हो रहे परेशान

संजय वर्मा, जालंधर। शाहकोट के उदोवाल गाँव में आयोजित बुलंदपुरी दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब समारोह में विदेशी मेहमानों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए क्लस्टर अधिकारियों के अलावा छह अतिरिक्त पटवारियों की तैनाती की गई है।

शिकायतों के बाद, एसडीएम लाल विश्वास ने बिजली विभाग को बिजली आपूर्ति तारों की मरम्मत के निर्देश भी दिए हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 9 से 19 नवंबर तक बुलंदपुरी दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब समारोह आयोजित किया जाना है। यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों ने प्रदूषण के कारण साँस लेने में तकलीफ और आँखों में जलन की शिकायत की है। शनिवार को जालंधर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 रहा, जो विदेशी मेहमानों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

हालांकि इस साल पराली जलाने, पटाखे फोड़ने और अन्य आगजनी की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन बिगड़ती वायु गुणवत्ता विदेशी मेहमानों के लिए स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर रही है। ऐसी समस्याएँ पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार शिकायतों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा है।

कार्यक्रम के आयोजक विदेशी मेहमानों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने निजी अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था भी की है। हालांकि, पंजाब की छवि खराब होने से बचाने के लिए वे इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इस बीच, विदेशी मेहमानों के सामने आने वाली इस सालाना समस्या का कोई सरकारी या प्रशासनिक समाधान नहीं निकला है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करने वाले कई देशों के अनुयायी जालंधर के मेहतपुर के उदोवाल गाँव में पहुँच रहे हैं। पाँच दिन पहले पहुँचे विदेशी मेहमान जालंधर की जलवायु से सहज नहीं थे और उन्हें अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ा। सिख अनुयायी ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सरे, अमेरिका, इटली और पनामा जैसे देशों से आते हैं।

इन विदेशी मेहमानों ने ज़िला मजिस्ट्रेट (डीसी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से साँस लेने में तकलीफ़ और आँखों में जलन की शिकायत की। मेहतपुर के उदोवाल गाँव में बुलंदपुरी दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब दुनिया के सबसे लंबे, 255 फुट के निशान साहिब के लिए प्रसिद्ध है।