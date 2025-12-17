जालंधर में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की कार्रवाई, निगम ने 5 शराब ठेके और अहाते सील किए

जागरण संवाददाता, जालंधर । नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच ने बुधवार को लंबे समय से टैक्स बकाया रखने वाले डिफॉल्टर टैक्सपेयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने नागरा रोड, लेदर कंप्लेक्स रोड और आदर्श नगर क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पांच इमारतों को सील कर दिया।

इन सभी इमारतों में शराब के ठेके और अहाते संचालित हो रहे थे, जो लंबे समय से नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे थे। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पंजाब म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिटी (पीएमआईडीसी), चंडीगढ़ की ओर से भेजी गई डिफॉल्टरों की सूची के आधार पर की गई है।

पीएमआईडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, उनसे या तो तुरंत वसूली की जाए या फिर नियमानुसार उनकी संपत्तियों को सील किया जाए। मेयर व कमिश्नर के आदेशों पर हुई कार्रवाई प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिटेंडेंट भूपिंदर सिंह बड़िंग, महीप सरीन और राजीव ऋषि ने बताया कि यह कार्रवाई मेयर वनीत धीर और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के निर्देशों के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने और विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बरती जा रही है।

प्रॉपर्टी टैक्स लक्ष्य पर फोकस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में डिफॉल्टर टैक्सपेयर के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी।