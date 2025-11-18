Language
    जालंधर में करंट लगने से 18 वर्षीय युवक की मौत, परिवार ने की जांच की मांग

    By Kamal Kishore Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    जालंधर में 18 वर्षीय विकास पांडे की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने वर्कशॉप संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका कहना है कि विकास को पेंटिंग के लिए ले जाया गया था, जहाँ यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है।

    करंट लगने से 18 साल के युवक की मौत हो गई है।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। बीते रविवार विकास पांडे नाम के 18 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। मृतक के चाचा अजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भतीजा विकास पांडे गाड़ियों की वर्कशाप में काम करता था। रविवार को वर्कशाप संचालक एक घर व दुकान में पेंट करवाने के लिए साथ ले गया था। पेंट करने के दौरान करंट लगने की बात कही जा रही है।

    हालांकि, पारिवारिक सदस्यों को मौत के कारणों का पता नहीं लगा। मौत करंट लगने से हुई या फिर कोई और कारण है। पुलिस ने मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले को लेकर चाचा अजय मिश्रा पुलिस थाने गए थे। पुलिस को कार्रवाई करने की मांग की थी।

    फिलहाल अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पारिवारिक सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लें। वहीं, एजीआइ हाइट्स चौकी इंचार्ज सुरजीत सिंह ने कहा कि युवक दुकान में पेंट कर रहा था कि अचानक उसे करंट लग गया।

    शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। हादसे के बारे में परिवार को सूचित कर दिया है। परिवार के बयानों पर बनती कार्रवाई जरूर करेंगे।