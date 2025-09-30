'विदेश में बैठे गैंगस्टरों को ISI का संरक्षण', डीजीपी गौरव यादव बोले- 26 से अधिक बार माहौल बिगाड़ने का प्रयास

जालंधर में डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों को आईएसआई का समर्थन है। पंजाब पुलिस ने आतंकियों के 26 प्रयासों को विफल किया है और नशे के खिलाफ अभियान में 20000 एफआईआर दर्ज की हैं। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है और लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। विदेश में बैठकर पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे गैंगस्टरों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे गैंगस्टर पंजाब में फिरौती, धमकियों और अपराध के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस लगातार उनकी साजिशों को नाकाम कर रही है। यह बात पंजाब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को जालंधर में कही। वे राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस ने हाल के दिनों में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं और कई आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को गैंगस्टरों, फिरौती या आतंकियों से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना देने वाले का नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिछले एक साल में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आईएसआई समर्थित आतंकियों के 26 से अधिक प्रयासों को नाकाम किया है, जिसमें पंजाब के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस अपराधियों और आतंकी ताकतों के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के बारे में बताया कि पुलिस ने अब तक लगभग 20,000 एफआईआर दर्ज की हैं, 31,000 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया है और 87 प्रतिशत की रिकॉर्ड सजा दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

त्योहारों के सीजन में मजबूत होगी सुरक्षा, 57 अतिरिक्त कंपनियां पंजाब में तैनात डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। राज्यभर में 57 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें हर कंपनी में 50 से 70 जवान शामिल हैं।

जालंधर को अर्धसैनिक बलों की तीन टुकड़ियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी कर रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। लोगों के सहयोग से बनती है कानून व्यवस्था डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित है। उनका कहना था कि लोगों ने के सहयोग से कानून व्यवस्था बनती है आईटीएमएस जैसे प्रोजेक्ट जहां ट्रैफिक को सुचारू बनाएंगे, वहीं अपराधियों पर निगरानी रखने में भी सहायक होंगे और इसके लिए भी लोगों का सहयोग चाहिए।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस पूरी निष्ठा के साथ अमन-शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती रहेगी और राज्य से नशा और अपराध जड़ से खत्म करने का प्रयास जारी रहेगा।