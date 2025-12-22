'यीशु की शरण में पाप माफ हो जाएंगे', 13 साल की मासूम की हत्या-दुष्कर्म पर पास्टर का विवादित बयान; भड़का परिवार

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर वेस्ट हलके के पारस एस्टेट में 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी को लेकर दिए गए पास्टर अंकुर नरूला के बयान से मामला गरमा गया है। पास्टर के बयान के बाद पीड़ित परिवार में रोष देखने को मिल रहा है। बच्ची के परिवार का कहना है कि पास्टर के बयान ने उनकी पीड़ा बढ़ा दी है।पास्टर अंकुर नरूला ने अपने बयान में कहा था कि उनका काम पापियों को माफी का संदेश देना है।

उन्होंने चर्च को स्पिरिचुअल अस्पताल बताते हुए कहा कि बाइबल में लिखा है कि धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों और गलत रास्ते पर चलने वालों को प्रभु यीशु की जरूरत होती है, जिन्हें प्रभु माफ कर देते हैं। इस बयान के बाद बच्ची के परिवार का कहना है कि बेटी के साथ हुई दरिंदगी और उसकी मौत से न केवल पूरा पंजाब बल्कि देशभर के लोग दुखी हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में इस तरह का बयान देना बेहद दुखद है।