Jalandhar: सतलुज नदी पर बना बांध टूटा, गांवों में प्रवेश कर रहा पानी; तीन लाख क्यूसेक पार हुआ जलस्तर

सतलुज नदी पर बना बांध टूटा, गांवों में प्रवेश कर रहा पानी

जालंधर, जागरण संवाददाता। मानसून की बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई हुई है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई इलाकों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। वहीं, आज सुबह पंजाब के जिला जालंधर के लोहिया के चन्ना गांव में बढ़िया सतलुज के किनारे बनाया गया बांध टूट गया है। तीन लाख क्यूसेक के पार गया सतलुज का पानी जानकारी के मुताबिक उसी जगह पर बांध टूटा है जहां पर अगस्त 2019 में बाढ़ आई थी। उफनते दरिया सतलुज का पानी अब गांवों में प्रवेश करने लगा है। सोमवार देर रात को दरिया सतलुज में पानी तीन लाख क्यूसेक को पार कर गया था।

