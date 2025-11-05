Jalandhar Accident: शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर जिले के महितपुर-संगोवाल रोड पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने अपनी तेज रफ्तार कार से मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान मंदीप सिंह निवासी महितपुर के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई था। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह मंदीप सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहा था। जब वह पेपर मिल के पास ड्रेन के नजदीक पहुंचा, तभी पुलिसकर्मी सुखदीप सिंह ने शराब के नशे में टक्कर मार दी।

हादसे में मंदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही महितपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया। वहीं, मृतक के स्वजन और लोग थाना महितपुर के बाहर इकट्ठे हो गए और आरोपित पुलिसकर्मी का मेडिकल टेस्ट करवाने की मांग करने लगे।