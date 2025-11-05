Jalandhar Accident: शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत
जालंधर में महितपुर-संगोवाल रोड पर एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मंदीप सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर जिले के महितपुर-संगोवाल रोड पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने अपनी तेज रफ्तार कार से मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान मंदीप सिंह निवासी महितपुर के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई था। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह मंदीप सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहा था। जब वह पेपर मिल के पास ड्रेन के नजदीक पहुंचा, तभी पुलिसकर्मी सुखदीप सिंह ने शराब के नशे में टक्कर मार दी।
हादसे में मंदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही महितपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया। वहीं, मृतक के स्वजन और लोग थाना महितपुर के बाहर इकट्ठे हो गए और आरोपित पुलिसकर्मी का मेडिकल टेस्ट करवाने की मांग करने लगे।
लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही से किसी निर्दोष की जान न जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
