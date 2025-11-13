Language
    जालंधर में घर का ताला तोड़ गहने चुराए, पुलिस ने दर्ज किया केस दर्ज

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    जालंधर के बस्ती दानिशमंदा में एक परिवार के बनारस काशी जाने के बाद चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर गहने और नकदी चुरा ली। पड़ोसियों ने परिवार को सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    घर का ताला तोड़ गहने चुराए, केस दर्ज

    संवाद सहयोगी, जालंधर। बस्ती दानिशमंदा का एक परिवार दो दिन पहले बनारस काशी माथा टेकने गया था, इसी दौरान चोरों ने उनके खाली घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के गहने और नकदी चुरा ली।

    चोरी की जानकारी पड़ोसियों को हुई, जिन्होंने परिवार को फोन कर घटना की सूचना दी। जब परिवार दोपहर में घर लौटा, तो उन्होंने पुलिस को चोरी की सूचना दी। गौरव, जो बस्ती दानिशमंदा का निवासी है, ने बताया कि उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उनके मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा हुआ है। बुधवार को लौटने पर उन्होंने देखा कि घर से 16 हजार रुपये नकद और गहने चोरी हो चुके थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

