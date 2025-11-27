Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में हैरान करने वाला मामला, प्रेमी को लेकर पति की दुकान पर पहुंची पत्नी; कहा- तीसरी बार करनी चाहती हूं शादी

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    एक महिला अपने प्रेमी के साथ अपने पति की दुकान पर पहुंची और तीसरी शादी करने की इच्छा जताई, जिससे वहां हंगामा मच गया। इस अप्रत्याशित घटना ने सबको चौंका दिया और विवाद की स्थिति पैदा कर दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पति की दुकान पर पत्नी प्रेमी संग पहुंची, तीसरी शादी की इच्छा जताई। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जालंधर। अटारी बाजार में वीरवार दोपहर पति की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते 16 साल से गृहस्थी निभा रही महिला अचानक अपने प्रेमी को साथ लेकर उसकी पति की दुकान पर पहुंच गई और वहीं तीसरी शादी की इच्छा जाहिर करते हुए हंगामा करने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति के अनुसार महिला की यह दूसरी शादी थी और पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। पति ने आरोप लगाया कि आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पत्नी अब अपने तीसरे प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला शादी का अधिकार अपना हक बताते हुए नए युवक के साथ जीवन शुरू करने की बात कह रही थी।

    महिला ने आरोप लगाया कि उसके घर की हालत बेहद खराब है, छत तक गिर चुकी है और पति घर का खर्च नहीं उठाता। इसी कारण वह युवक से शादी करना चाहती है। दूसरी ओर हंगामा बढ़ता देख लोगों की भीड़ तो इकट्ठा होते देख प्रेमी मौके से फरार हो गया, जिसके लोगों ने दोनों को समझा कर भेज दिया।