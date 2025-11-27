जालंधर में हैरान करने वाला मामला, प्रेमी को लेकर पति की दुकान पर पहुंची पत्नी; कहा- तीसरी बार करनी चाहती हूं शादी

संवाद सहयोगी, जालंधर। अटारी बाजार में वीरवार दोपहर पति की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते 16 साल से गृहस्थी निभा रही महिला अचानक अपने प्रेमी को साथ लेकर उसकी पति की दुकान पर पहुंच गई और वहीं तीसरी शादी की इच्छा जाहिर करते हुए हंगामा करने लगी।

पति के अनुसार महिला की यह दूसरी शादी थी और पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। पति ने आरोप लगाया कि आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पत्नी अब अपने तीसरे प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला शादी का अधिकार अपना हक बताते हुए नए युवक के साथ जीवन शुरू करने की बात कह रही थी।