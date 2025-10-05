Punjab News: आई एम सॉरी मम्मी-पापा! मौत के लिए मैं खुद जिम्मेदार... NIT के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में लगाया फंदा
जालंधर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) में प्रयागराज के एक छात्र विशेष कुमार ने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने अपनी मौत का खुद को जिम्मेदार बताया है। छात्र पिछले दो साल से हॉस्टल में रह रहा था। माता-पिता ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से मना कर दिया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एनआइटी) जालंधर में कंप्यूटर साइंस विभाग में पढ़ रहे छात्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश विशेष कुमार ने शुक्रवार रात अपने होस्टल कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना का पता उस समय चला जब विशेष काफी देर रात तक कमरे से बाहर नहीं आया। जब दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा, तो वह कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके पर पहुंची थाना रामामंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें विशेष ने लिखा था ‘आइ एम सारी मम्मी-पापा, मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं। उसने साफ लिखा कि उसकी मौत के लिए किसी को दोष न दिया जाए और यह कदम उसने अपनी मर्जी से उठाया है। विशेष पिछले दो वर्ष से हास्टल में रह रहा था। उसके पिता पवन कुमार प्रयागराज में नहरी विभाग में काम करते हैं। विशेष का एक बड़ा भाई और दो छोटी बहने हैं।
थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के माता-पिता शनिवार सुबह जालंधर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उनके अनुसार, विशेष मानसिक रूप से कुछ दिनों से परेशान था, पर उसने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। पुलिस ने स्वजनों के बयान के आधार पर धारा 174 के तहत कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को प्रयागराज ले गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।