जालंधर: हाईवे पर खड़े ट्रक बन रहे काल! 2 हफ्ते में 2 लोगों ने गवाई जान

हर्ष कुमार, जालंधर। नेशनल हाईवे पर खड़े वाहन यमदूत बन गए हैं। लोगों की जान जा रही है और पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करती है। ठंड बढ़ने के साथ रात व सुबह के समय धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम होने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में स्थितियां नहीं बदली तो हादसे बढ़ेंगे। दो सप्ताह में हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण दो लोगों की जान जा चुकी है, जबकि चार लोग जख्मी हो गए हैं। एक दिन की कार्रवाई के बावजूद वाहन फिर से सड़क पर खड़े होने लगते हैं। एक वर्ष में ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों को लेकर कोई सख्ती नहीं की।

सोमवार दोपहर दैनिक जागरण की टीम ने पठानकोट चौक से लेकर परागपुर तक नेशनल हाईवे का दौरा किया तो कई खामियां नजर आईं। फोकल प्वाइंट, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडियन आयल डिपो के बाहर सर्विस लेन, परागपुर और हवेली पर सर्विस लेन साथ-साथ हाईवे पर वाहन कतार में खड़े दिखे।

इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं होते, जिससे धुंध में हादसे होने का अधिक डर बना रहता है। लम्मा पिंड चौक से लेकर परागपुर तक का सड़कों का जायजा लिया तो एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर सड़क किनारे खड़े वाहन नजर आए।

सुच्ची पिंड में इंडियन आयल का डिपो होने कारण तेल भराने आए टैंकरों की कतारें सड़क किनारे नजर आईं। डिपो में पार्किंग की व्यवस्था तो है, लेकिन पार्किंग खर्च को बचाने के लिए वाहन चालक सड़क किनारे ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं।

दो सप्ताह में दो लोगों की हाईवे पर खड़े वाहनों के कारण जान चली गई है। रविवार रात 11.15 बजे चेहड़ू पुल के पास कार सवार दंपती हादसे में घायल हो गया। उसी दौरान पीछे आ रहा ट्रक भी रुक गया, लेकिन सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया।

इस बीच एक कार उसी रास्ते से निकल रही थी कि गति ज्यादा होने के कारण वह दूसरी कार से टकराने के बाद ट्रक में जा लगी। इसी बीच एक बाइक इन वाहनों से टकरा गई, जिससे बाइक सवार केरला के असमेय राउफ की मौत हो गई थी और उसका दोस्त विनायक घायल हो गया था।