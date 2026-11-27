जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर देहात के नए एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के तबादले के बाद उन्हें जिले की कमान सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करने से पहले वह एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस कर्मचारियों की ओर से उन्हें गार्ड आफ आनर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस दौरान जिले के विभिन्न थानों के एसएचओ और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। हरकमलप्रीत सिंह खख पहले भी एसएसपी के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं।