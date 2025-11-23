Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी समागम में पंजाब सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, सोमवार को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत शताब्दी पर श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार द्वारा तीन दिवसीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। सर्व धर्म सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के महापुरुषों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त बस सेवा और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। 24 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    mann (5)

    डिजिटल डेस्क, जालंधर/चंडीगढ़। 'हिंद की चादर' श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं महान शहादत शताब्दी के पावन अवसर पर पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहिब इन दिनों श्रद्धा और सेवा भाव के अभूतपूर्व संगम का केंद्र बनी हुई है। पंजाब सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय भव्य समागम के पहले दिन, गुरु साहिब को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग-अलग धर्मों के महापुरुषों और संत-समाज ने हिस्सा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस अवसर पर गुरु साहिब के चरणों में माथा टेका। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि आज महान शहादत के सम्मान में विभिन्न धर्मों के महापुरुष यहां पधारे हैं।

    <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="hi" dir="ltr">आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के सम्मान में अलग-अलग धर्मों के महापुरुष व संत-समाज यहां पधारे।<br><br>आने वाले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएँ की हैं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल… <a href="https://t.co/zD1N3NEW8u">pic.twitter.com/zD1N3NEW8u</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1992543099017740355?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने व्यापक और अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी सेवादार की भूमिका में जुटी है। मुफ्त बस सेवा, आरामदायक टेंट सिटी, आम आदमी क्लीनिक के माध्यम से मुफ्त दवाइयां, और शटल सर्विस जैसी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री स्वयं इन व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, जो सरकार की गहरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    इस ऐतिहासिक समागम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कल, 24 नवंबर को आयोजित होने वाला पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सिख इतिहास में यह पहला मौका है जब विधानसभा का सत्र गुरु साहिब के सम्मान में पवित्र नगरी में आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस सत्र में श्री आनंदपुर साहिब के विकास और गुरु साहिब की शिक्षाओं से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। यह आयोजन केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता के संदेश को राष्ट्रव्यापी पटल पर स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।