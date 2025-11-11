गुरु नानक प्रकाशोत्सव: जालंधर के चहार बाग में 13 नवंबर को 40वें कीर्तन का महासमागम, हजूरी रागी और लंगर की भव्य तैयारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर 40वें कीर्तन समागम का आयोजन चहार बाग में 13 नवंबर वीरवार को शाम सात बजे से होगा।

दशमेश सेवक सभा चहार बाग की तरफ से होने वाले समागम में जहां श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी शबद गायन के साथ संगत को निहाल करेंगे, वहीं पंथक विद्वान गुरु इतिहास का ज्ञान देंगे।

समागम की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन मंगलवार को हुआ। जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस दौरान संस्था के संरक्षक निर्मल सिंह बेदी, अध्यक्ष बावा गाबा, गुरमीत सिंह बिट्टू तथा जीएस रूबी ने कहा कि समागम के दौरान श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई साहब भाई स्वरूप सिंह, स्त्री कीर्तन सत्संग सभा गुरुद्वारा दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन, स्त्री कीर्तन सत्संग सभा रस्ता मोहल्ला, भाई सहज दीप सिंह जालंधर वाले कीर्तन तथा शबद गायन के साथ संगत को गुरु चरणों से जोड़ेंगे।