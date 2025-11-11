Language
    गुरु नानक प्रकाशोत्सव: जालंधर के चहार बाग में 13 नवंबर को 40वें कीर्तन का महासमागम, हजूरी रागी और लंगर की भव्य तैयारी

    By Sham Sehgal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर चहार बाग में 13 नवंबर को 40वें कीर्तन समागम का आयोजन होगा। श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी शबद गायन करेंगे और पंथक विद्वान गुरु इतिहास का ज्ञान देंगे। विभिन्न संस्थाएं मिलकर समागम को सफल बनाने में योगदान देंगी, जिसमें लंगर सेवा और सजावट शामिल है।

    Hero Image

    श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी शबद गायन के साथ संगत को करेंगे निहाल (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर 40वें कीर्तन समागम का आयोजन चहार बाग में 13 नवंबर वीरवार को शाम सात बजे से होगा।

    दशमेश सेवक सभा चहार बाग की तरफ से होने वाले समागम में जहां श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी शबद गायन के साथ संगत को निहाल करेंगे, वहीं पंथक विद्वान गुरु इतिहास का ज्ञान देंगे।

    समागम की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन मंगलवार को हुआ। जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

    इस दौरान संस्था के संरक्षक निर्मल सिंह बेदी, अध्यक्ष बावा गाबा, गुरमीत सिंह बिट्टू तथा जीएस रूबी ने कहा कि समागम के दौरान श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई साहब भाई स्वरूप सिंह, स्त्री कीर्तन सत्संग सभा गुरुद्वारा दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन, स्त्री कीर्तन सत्संग सभा रस्ता मोहल्ला, भाई सहज दीप सिंह जालंधर वाले कीर्तन तथा शबद गायन के साथ संगत को गुरु चरणों से जोड़ेंगे।

    इसी तरह पंथक विद्वान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा का ज्ञान देंगे। समागम में गुरुद्वारा दीवान अस्थान नौजवान सभा, गुरमुख सेवक दल तथा चाहार बाग के युवा लंगर वितरण तथा जोड़ों की सेवा निभाएंगे। आयोजन को लेकर चाहार बाग को भव्य रूप से सुसज्जित किया जाएगा।

    बैठक के दौरान संजय कोछड़, अमित सहगल, इंद्रजीत सिंह, बलविंदर सिंह, पप्पू भाटिया, गुरजीत सिंह टक्कर, एसपीएल सिंह, हरविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, जतिंदर सहगल, राकेश सोनी, विवेक जोशी, नरेंद्र शर्मा, परनीत सिंह, राहुल जुनेजा, नीतीश मेहता, हरमन सिंह, अनमोल सिंह, हर्षविंदर सिंह, गुरमीत सिंह, हरसिमरन सिंह व जसकीरत सिंह जस्सी सहित सदस्य मौजूद थे।