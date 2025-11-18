जालंधर के मशहूर अग्रवाल ढाबे पर GST विभाग का 'धावा', गल्ले से निकला 3 करोड़ कैश; टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा
जालंधर के मशहूर अग्रवाल ढाबे पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा और 3 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। शुरुआती जांच में टैक्स चोरी और दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गईं। अधिकारियों ने ढाबे और मालिक के आवास पर भी छापेमारी की। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर के मशहूर अग्रवाल ढाबे पर सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम मंगलवार को छापेमारी की। जीएसटी विभाग की टीम को ढाबे से 3 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद अधिकारी जांच कर रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा शुरुआती जांच में टैक्स चोरी से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके अलावा रिकार्ड में भी अनियमितताएं मिली हैं। यह मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा है। विभाग की तरफ से जांच जारी है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं या गया है।
अग्रवाल ढाबा जालंधर के कूल रोड पर स्थित है. सुबह सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम ने सुबह करीब 8 बजे रेड की। इसके बाद टीम ढाबे और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों में टैक्स से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।
अधिकारियों के अनुसार, ढाबा संचालक पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जानकारी मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जीएसटी विभाग के सुपरिंटेंडेंट कुलवंत राय और उनकी टीम ने ढाबे और मालिक के निवास स्थान पर भी छापेमारी की। दोनों जगह से यहदोनों जगह से ये कैश बरामद हुआ।
