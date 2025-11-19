Language
    जालंधर: 3 करोड़ की काली कमाई ने बढ़ाई अग्रवाल ढाबे के मालिक की टेंशन, GST विभाग ने हिसाब देने के लिए दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

    By Sanjay Verma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    जीएसटी विभाग ने अग्रवाल ढाबा के मालिक से तीन करोड़ रुपये का हिसाब मांगा है और उन्हें तीन दिन का समय दिया है। विभाग उनकी संपत्ति के कागजात की जांच कर रहा है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। विभाग को कर चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद दस्तावेजों में अनियमितताएं पाई गईं। इससे पहले, ढाबा संचालक ने रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया था।

    अग्रवाल ढाबा संचालक से मांगा तीन करोड़ का हिसाब (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जीएसटी विभाग ने अग्रवाल ढाबा संचालक से बरामद तीन करोड़ का हिसाब मांगा है और इसके लिए तीन दिन का समय दिया है। विभाग उसकी प्रापर्टी के कागजात की जांच कर रहा है।

    ढाबा संचालक प्रापर्टी का काम भी करता था। हालांकि सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधिकारी अभी इस मामले पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। विभाग के पास पहले से टैक्स चोरी करने की सूचना थी।

    ढाबे से मिले दस्तावेजों में अनियमितताएं मिली हैं। बुधवार को भी विभाग ढाबा संचालक के लेन-देन का डेटा खंगालता रहा। अग्रवाल ढाबा संचालक तब भी सुर्खियों में रहा था, जब उसने विधायक रमन अरोड़ा और नगर निगम के एमटीपी पर 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। बता दें कि जीएसटी विभाग की टीम ने मंगलवार को ढाबे और पास ही स्थित ढाबा संचालक के घर पर छापेमारी की थी।

