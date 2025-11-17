Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरा गोलीकांड: जालंधर पुलिस ने गैंगस्टर राहुल के घर मारा छापा, हथियार और साढ़े पांच लाख नकद बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    फिल्लौर पुलिस ने गैंगस्टर रितिश उर्फ राहुल के घर पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें हथियार, नकदी और पासपोर्ट बरामद हुए। राहुल पर मंदीप सिंह गोरा पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस को शक है कि राहुल के संबंध पाकिस्तान समेत कई देशों के गैंगस्टरों से हैं और वह परिवार समेत कनाडा भागने की फिराक में था। पुलिस ने राहुल और उसके परिवार के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोरा गोलीकांड: जालंधर पुलिस ने गैंगस्टर राहुल के घर मारा छापा। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, फिल्लौर (जालंधर)। अटवाल कालोनी के एमडी मंदीप सिंह गोरा पर गोलीकांड के मामले में फिल्लौर थाने की पुलिस ने रविवार को गैंगस्टर रितिश उर्फ राहुल के घर पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने अदालत से सर्च वारंट प्राप्त कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तलाशी के दौरान पुलिस को एक 12 बोर राइफल, छह कारतूस, साढ़े पांच लाख रुपये भारतीय मुद्रा और डेढ़ लाख रुपये विदेशी मुद्रा मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा, पुलिस ने एक दर्जन पासपोर्ट और आधा दर्जन पुराने मोबाइल फोन भी बरामद किए। इनमें से दो पासपोर्ट एक ही व्यक्ति के नाम पर थे, जो वारदात के बाद अपने परिवार के साथ कनाडा भागने की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार, राहुल के संबंध पाकिस्तान सहित कई देशों के गैंग्स्टरों से हो सकते हैं। थाना प्रभारी अमन सैनी और एसआइ केवल सिंह ने गैंग्स्टर के घर की तलाशी ली। जब थाना प्रभारी ने कमरे में पड़े बेड को खींचा, तो उसके पीछे 12 बोर की राइफल मिली। एक दराज के पीछे से पुलिस को छह कारतूस मिले।

    डीएसपी सरवण सिंह बल ने बताया कि राहुल ने घर में गुप्त लाकर बना रखे थे, जिनमें लाखों रुपये मिले। तलाशी के दौरान कई रजिस्ट्रियां भी मिलीं, जो राहुल ने अपने परिवार के नाम पर खरीदी थीं। यह संपत्ति संभवतः रंगदारी के पैसे से बनाई गई थी।

    पड़ोसियों के अनुसार, राहुल का पिता बिजली बोर्ड से रिटायर्ड है, जो पहले पेंशन से अपना घर चला रहा था। पांच वर्ष पहले राहुल कनाडा गया और उसके बाद से उसके परिवार ने करोड़ों की संपत्ति बना ली और कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक बन गए। डीएसपी बल ने कहा कि वे इस संबंध में आयकर विभाग को लिखेंगे ताकि संपत्तियों की जांच की जा सके।

    पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राहुल का परिवार लोगों की रेकी करता था और उसे जानकारी देता था कि किस व्यापारी से रंगदारी लेनी है। राहुल अपने साथियों के साथ कभी पाकिस्तान तो कभी अन्य देशों के नंबर से फोन कर केस वापस लेने के लिए धमकियां देता था।

    पुलिस ने इस मामले में राहुल और उसके परिवार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला 18 अक्टूबर का है, जब राहुल और उसके दो साथियों ने मंदीप सिंह गोरा पर गोली चलाई थी, जिसमें गोरा का साथी संजीव पंडित घायल हो गया था। पुलिस ने राहुल के अलावा उसके पिता, माता, बहन, पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।