मुंहबोले चाचा ने दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर की थी बच्ची की हत्या, गले पर मिले अंगुलियों के निशान

जागरण संवाददाता, जालंधर। बस्ती बावा खेल के पारस एस्टेट में 13 वर्षीय बच्ची की हत्या उसके मुंहबोले चाचा ने की थी। हत्या से पहले उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया और विरोध करने पर उससे बच्ची का गला घोंट दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस ने आरोपित हरमिंदर सिंह रिंपी, जो निजी स्कूल का बस चालक है, को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या, पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हरमिंदर सिंह मृतक बच्ची के पिता का अच्छा दोस्त था।

लोगों द्वारा पिटाई करने से घायल हुए आरोपित को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि आरोपित फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। वहीं इस मामले में जांच में लापरवाही करने वाले एएसआइ मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया है।

मंगत राम पर आरोप है कि उसने बच्ची के गुम होने की शिकायत मिलने के बाद सही ढंग से जांच नहीं की। लोगों ने बच्ची के आरोपित के घर में होने की आशंका जताई थी, फिर भी मंगत राम ने घर की तलाशी नहीं ली। वहीं जब बच्ची का शव आरोपित के घर के बाथरूम से मिला तो उस वक्त कोई महिला पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद नहीं थी।

एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि बच्ची के स्वजन का आरोप था कि लोगों ने कहा था उनकी बेटी रिंपी के घर गई, लेकिन एएसआइ ने तलाशी नहीं ली, जिसके चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम डाक्टरों के बोर्ड से करवाया गया है। बच्ची के गले पर अंगुलियों के निशान मिले हैं, जिससे गला घोंटा गया लगता है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।

पड़ोसी के घर गई बच्ची, लेकिन लौटी नहीं परिवार के अनुसार बच्ची की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की बेटी के साथ थी। वह शनिवार शाम चार बजे पड़ोसी के घर गई, लेकिन रात तक नहीं लौटी। तलाशी के दौरान दो सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें बच्ची ब्लैक ड्रेस में पड़ोसी रिंपी सिंह के घर जाते हुए दिखी, लेकिन बाहर आते नहीं दिखी।