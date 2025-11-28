बदले समय पर चलने के कारण गरीबरथ पहुंची 18 घंटे लेट, यात्री हुए परेशान 

जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम निरंतर बिगड़ रहा है और बाहरी राज्यों में घनी धुंध भी पड़ने लग पड़ी है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिसके चलते कई रेल गाड़ियों को रद कर दिया गया है तो कईयों को डायवर्ट व बदले हुए समय पर चलाया जा रहा है। जिससे यात्रियों की यात्रा का शेड्यूल तो बिगड़ ही रहा है और परेशानियां अलग से।

वहीं, बदले समय के कारण ही अमृतसर गरीबरथ 18 घंटे की देरी से है। इसका गोरखपुर से चलने का समय यूं तो अर्ध रात 12 बजे के बाद का है पर उसे चलाया अगले दिन शाम चार बजे से है। यही कारण है कि वो अपने निर्धारित समय से गणतव्य स्टेशन पर भी देरी पर पहुंच और वापिसी के लिए भी उसी हिसाब से चल रही है।