बदले समय पर चलने के कारण गरीबरथ पहुंची 18 घंटे लेट, यात्री हुए परेशान
मौसम में बदलाव और निर्माण कार्यों के चलते कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं या देरी से चल रही हैं। अमृतसर गरीब रथ 18 घंटे लेट है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आम्रपाली, मालवा, अमरनाथ और जननायक एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनें भी कई घंटे देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों का शेड्यूल बिगड़ गया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। मौसम निरंतर बिगड़ रहा है और बाहरी राज्यों में घनी धुंध भी पड़ने लग पड़ी है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिसके चलते कई रेल गाड़ियों को रद कर दिया गया है तो कईयों को डायवर्ट व बदले हुए समय पर चलाया जा रहा है। जिससे यात्रियों की यात्रा का शेड्यूल तो बिगड़ ही रहा है और परेशानियां अलग से।
वहीं, बदले समय के कारण ही अमृतसर गरीबरथ 18 घंटे की देरी से है। इसका गोरखपुर से चलने का समय यूं तो अर्ध रात 12 बजे के बाद का है पर उसे चलाया अगले दिन शाम चार बजे से है। यही कारण है कि वो अपने निर्धारित समय से गणतव्य स्टेशन पर भी देरी पर पहुंच और वापिसी के लिए भी उसी हिसाब से चल रही है।
इसके अतिरिक्त दूसरी रेल गाड़ियों की बात करें तो आम्रपाली एक्सप्रेस सवा चार घंटे, मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पौने चार घंटे, अमरनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे, अंडमान एक्सप्रेस दो घंटे, जननायक एक्सप्रेस पौने दो घंटे, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, जनसेवा एक्सप्रेस एक घंटा, हावड़ा अमृतसर मेल, जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस आधा घंटा देरी से पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।