आदमपुर मुठभेड़ में घायल गैंगस्टर घोड़ी भी गिरफ्तार, विदेश से ऑपरेट हो रहा था गैंग; पंजाब भर में बैठे हैं आरोपी के साथी
जालंधर के आदमपुर में पुलिस मुठभेड़ में घायल गैंगस्टर मनजीत सिंह घोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि वह और गगन कुमार विदेश से संचालित एक अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े थे। वे पंजाब में वेश बदलकर छिपे थे और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निर्देश पर काम करते थे रंगदारी वसूलते थे।
जागरण संवाददाता, जालंधर। आदमपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल गैंगस्टर मनजीत सिंह घोड़ी की हालत में सुधार आने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखा दी है।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि मनजीत सिंह और गगन कुमार उर्फ गग्गी एक अंतरराज्यीय गैंग से जुड़े हैं, जो विदेश से संचालित हो रहा था। दोनों लंबे समय से पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर वेश बदलकर छिपे हुए थे।
जांच में यह भी सामने आया कि यह गैंग विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निर्देश पर काम करता था और पंजाबभर में इसके सदस्य सक्रिय हैं। आरोपित रंगदारी वसूली के लिए भी लोगों को धमकाते थे। अब यह पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने किन-किन इलाकों में वारदातें की और रंगदारी के माध्यम से कितनी रकम वसूली।
घोड़ी फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है और उसकी हालत में सुधार आने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, गग्गी को पुलिस ने चार दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि गैंग के बाकी सदस्यों और विदेश में बैठे सरगनाओं तक पहुंचा जा सके।
