अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में श्रद्धालुओं के लिए फ्री होगी ई-रिक्शा और बस सेवा; सीएम मान ने की घोषणा

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब की पवित्र भूमि पर एक और ऐतिहासिक पहल हुई है। मान सरकार ने आनंदपुर साहिब, अमृतसर और तलवंडी साबो में ई-रिक्शा और बस सेवा को पूरी तरह से मुफ्त करने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो रोज़ाना गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने आते हैं। यह कदम सिर्फ आवागमन को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार की जनता-सेवा और गुरु घर की मर्यादा को सम्मान देने की भावनाओं को भी दर्शाता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा द्वारा हाल ही में “पवित्र शहर” घोषित किए गए तीन शहरों — श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में जल्द ही फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएंगी। इस पहल में श्रद्धालुओं और वहां रहने वालों की सुविधा के लिए फ्री मिनी-बसें और ई-रिक्शा शामिल हैं।

इस सर्विस का मकसद इन ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों में, खासकर बड़े धार्मिक स्थलों और उन खास जगहों पर जहां श्रद्धालु अक्सर आते हैं, आसान और बिना किसी परेशानी के सफर पक्का करना है। मान ने कहा कि यह कदम सरकार के उस वादे का हिस्सा है जिससे वह आध्यात्मिक रूप से अहम शहरों में पहुंच को बेहतर बनाने, श्रद्धालुओं के लिए आना-जाना आसान बनाने और बेहतर पब्लिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

तीनों स्थलों—आनंदपुर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर), और तलवंडी साबो—पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले से ही अनेक सेवाएँ उपलब्ध हैं। फ्री ई-रिक्शा और बस सेवा से यात्रियों की पहुँच और भी आसान होगी, जबकि गुरु घर के अंदर यह सेवाएँ उन्हें पूर्ण शांति व सम्मान से दर्शन करने में सहायक बनती हैं:

गुरु का लंगर (मुफ़्त भोजन) 24 घंटे चलने वाला लंगर सभी को समानता, सेवा और प्रेम का संदेश देता है। लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। गर्म, पौष्टिक और प्रेम से परोसा गया भोजन सभी थकान मिटा देता है। सरोवर में स्नान की सुविधा अमृतसर और तलवंडी साबो के सरोवर में श्रद्धालु अमृत-जल में डुबकी लगाकर मन की शांति पाते हैं। साफ-सफाई और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। रहने की व्यवस्था (नि:शुल्क / न्यूनतम शुल्क पर) ,श्री हरमंदिर साहिब, आनंदपुर और तलवंडी साबो में श्रद्धालुओं के लिए सराय उपलब्ध हैं, जहाँ साफ कमरे, स्नानघर और मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

शब्द-कीर्तन और गुरबाणी का 24 घंटे प्रसारण हर समय गुरबाणी की मधुर धुनें वातावरण को पवित्र बनाती हैं। श्रद्धालु यहाँ बैठकर मन की शांति व आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। चिकित्सा सेवा कुछ गुरुद्वारों में प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट-एड और आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। जूता घर और सामान रखने की सुविधा का पूरा प्रबंध निशुल्क है ताकि श्रद्धालु बिना किसी चिंता के दर्शन कर सकें।