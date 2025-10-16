जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख 25 हजार की ठगी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस

संवाद सूत्र, लोहियां खास। लोहियां थाने की पुलिस द्वारा सुरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह वार्ड नंबर 11 लोहियां खास ने उच्च अधिकारियों को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने महिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह निवासी गांव बल्लां तहसील फिल्लौर जिला जालंधर के खिलाफ, सुरजीत सिंह के बेटे मनप्रीत सिंह को विदेश भेजने (साइप्रस) के नाम पर 7 लाख 25 हजार रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिंदर सिंह ने उक्त सारी राशि लेने के बाद विदेश भेजने के लिए मनप्रीत को दिल्ली बुलाया था, लेकिन 11 दिन दिल्ली रहने के बावजूद भी लड़के को न तो पैसे वापस किए गए और न ही विदेश भेजा गया।