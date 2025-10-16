जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख 25 हजार की ठगी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस
लोहियां खास में पुलिस ने महिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने सुरजीत सिंह के बेटे मनप्रीत को साइप्रस भेजने के नाम पर 7 लाख 25 हजार रुपये की ठगी की। पैसे लेने के बाद भी मनप्रीत को विदेश नहीं भेजा गया। महिंदर सिंह पर पहले भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोप है, जिसके चलते वह जेल भी जा चुका है।
संवाद सूत्र, लोहियां खास। लोहियां थाने की पुलिस द्वारा सुरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह वार्ड नंबर 11 लोहियां खास ने उच्च अधिकारियों को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने महिंदर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह निवासी गांव बल्लां तहसील फिल्लौर जिला जालंधर के खिलाफ, सुरजीत सिंह के बेटे मनप्रीत सिंह को विदेश भेजने (साइप्रस) के नाम पर 7 लाख 25 हजार रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिंदर सिंह ने उक्त सारी राशि लेने के बाद विदेश भेजने के लिए मनप्रीत को दिल्ली बुलाया था, लेकिन 11 दिन दिल्ली रहने के बावजूद भी लड़के को न तो पैसे वापस किए गए और न ही विदेश भेजा गया।
उल्लेखनीय है कि सोमनाथ पुत्र सोनी निवासी वार्ड नंबर 2 कतपालों फिल्लौर के साथ भी महिंदर सिंह ने विदेश भेजने के नाम पर 11 लाख 70 हजार की ठगी की थी, जिसके कारण थाना सिटी नवांशहर में भी मामला दर्ज होने के बाद महिंदर सिंह को जेल भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।