    जालंधर में पुलिस की गश्त के दौरान ताबड़तोड़ एक्शन, 2 पिस्तौल, 5 कारतूस और 1 किलो अफीम के साथ चार युवक धराए

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    जालंधर में थाना आठ की पुलिस ने गश्त के दौरान चार युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो अवैध पिस्तौल, पांच कारतूस और एक किलो अफीम बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान सोढल नगर के मोहित, हरीश कुमार, जसवीर ठाकुर और दीपक यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दो अवैध पिस्तौल और एक किलो अफीम के साथ चार गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना आठ की पुलिस ने गश्त के दौरान वारदात की फिराक में घूम रहे चार युवकों को काबू कर उनके कब्जे से दो पिस्तौल, पांच कारतूस और एक किलो अफीम बरामद की है।

    पकड़े गए आरोपितों की पहचान सोढल नगर के रहने वाले मोहित, हरीश कुमार, जसवीर ठाकुर और दीपक यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मिली जानकारी के अनुसार थाना आठ के जांच अधिकारी एएसआइ अवतार सिंह अपनी टीम सहित फोकल प्वाइंट इलाके में मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपितों को दबोच लिया।

    तलाशी के दौरान उनके पास से दो अवैध पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस और एक किलो अफीम बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।