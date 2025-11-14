जालंधर में पुलिस की गश्त के दौरान ताबड़तोड़ एक्शन, 2 पिस्तौल, 5 कारतूस और 1 किलो अफीम के साथ चार युवक धराए

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना आठ की पुलिस ने गश्त के दौरान वारदात की फिराक में घूम रहे चार युवकों को काबू कर उनके कब्जे से दो पिस्तौल, पांच कारतूस और एक किलो अफीम बरामद की है।

पकड़े गए आरोपितों की पहचान सोढल नगर के रहने वाले मोहित, हरीश कुमार, जसवीर ठाकुर और दीपक यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।